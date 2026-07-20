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Košarac: Minić prepoznao značaj izložbe "Ekspo 2027" kao priliku za promociju Srpske

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 15:52

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Минић и Кошарац састанак Експо 2027
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac poručio je da odgovorna politika premijera Save Minića i Vlade Republike Srpske prepoznaje značaj izložbe "Ekspo 2027" u Beogradu, kao jedinstvenu priliku za promociju privrede, investicionih potencijala, turizma, inovacija i kulturnog identiteta.

Košarac je naveo da je danas u Banjaluci na Minićev poziv održan radni sastanak sa članovima Organizacionog odbora iz Republike Srpske, na kojem su analizirane dosadašnje aktivnosti i utvrđeni naredni koraci kako bi se obezbijedio kvalitetan i prepoznatljiv nastup Srpske na specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027".

"Naš cilj je da nastup Republike Srpske bude sadržajan, prepoznatljiv i dostojan njenih vrijednosti", objavio je Košarac na "Instagramu".

On je najavio da će u narednom periodu održati sastanke i sa članovima Organizacionog odbora iz Federacije BiH i Brčko distrikta.

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Tagovi :

Staša Košarac

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Ekspo 2027

Republika Srpska

izložba

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