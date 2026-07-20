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Dodik čestitao Jankoviću: Bravo, Vuče! Republika Srpska stoji uz tebe!

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 15:42

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Čestitke Vuku Jankoviću, svjetskom šampionu matematike! Tvoje znanje, disciplina i mirnoća pod pritiskom pokazali su kako se pobjeđuje na najvećoj sceni. Ponosni smo na tebe, poručio je lider SNSD.a Milorad Dodik.

"Ovo je i pobjeda Republike Srpske. Naš obrazovni sistem, naši nastavnici, mentori i roditelji stvaraju šampione koji mijenjaju budućnost. Srpska pokazuje da snaga naroda nije samo u ljubavi prema otadžbini, već i u znanju, radu i vrhunskim rezultatima naše omladine", naveo je Dodik na Iksu.

Vukov uspjeh je, kako navodi Dodik, poruka generaciji koja dolazi: učite, sanjajte visoko i ostanite vezani za svoj narod i svoju Republiku Srpsku. Budućnost je vaša: marljivih, talentovanih i ponosnih generacija koje dolaze.

"Bravo, Vuče. Republika Srpska stoji uz tebe", poručio je Dodik mladom Jankoviću.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Vuk Janković

Matematika

Šangaj

takmičenje

Čestitka

Republika Srpska

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