Dodik čestitao Jankoviću: Bravo, Vuče! Republika Srpska stoji uz tebe!

Čestitke Vuku Jankoviću, svjetskom šampionu matematike! Tvoje znanje, disciplina i mirnoća pod pritiskom pokazali su kako se pobjeđuje na najvećoj sceni. Ponosni smo na tebe, poručio je lider SNSD.a Milorad Dodik.

"Ovo je i pobjeda Republike Srpske. Naš obrazovni sistem, naši nastavnici, mentori i roditelji stvaraju šampione koji mijenjaju budućnost. Srpska pokazuje da snaga naroda nije samo u ljubavi prema otadžbini, već i u znanju, radu i vrhunskim rezultatima naše omladine", naveo je Dodik na Iksu.

Vukov uspjeh je, kako navodi Dodik, poruka generaciji koja dolazi: učite, sanjajte visoko i ostanite vezani za svoj narod i svoju Republiku Srpsku. Budućnost je vaša: marljivih, talentovanih i ponosnih generacija koje dolaze.

"Bravo, Vuče. Republika Srpska stoji uz tebe", poručio je Dodik mladom Jankoviću.