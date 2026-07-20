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Knežević: Američki tužioci su mi ulili nadu

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:23

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Драго Кнежевић, предсједник Удружења логораша
Foto: ATV

Američki tužioci su mi ulili nadu i detaljno su sve ispitivali, rekao je predsjednik Udruženja logoraša Derventa Drago Knežević nakon što su ga ispitali američki tužioci koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije

"Pitali su me šta se sve dešavalo u logorima Rabić i Dom vojske. Detaljni su me sve pitali. Radi se o više osumnjičenih lica, ali ne mogu govoriti imena radi istrage", rekao je Knežević nakon što su ga ispitali američki tužioci koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije

Knežević ističe da su ga detaljno ispitivali o svakom tom licu koje je počinilo zločine ovdje, pa čak i kakve su čizme imali.

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Kaže da će tužioci odraditi posao kada se vrate u SAD.

"Za sad samo istražuju Derventu. Ostaće ovdje četiri dana. Ispitaće ukupno osam logoraša", istakao je Knežević.

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Darko Knežević

logoraši

Derventa

Amerika

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