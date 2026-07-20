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Ministarstvo isplatilo skoro 8 miliona KM podsticaja

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 15:11

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Пољопривреда, обрада земљишта, пољопривредне машине, трактори
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 7.839.161 KM za podsticaje i to za 2.760 korisnika.

Isplaćene su sljedeće mjere:

1. Premija za mlijeko za mjesec april u iznosu od  3.338.784  KM,

2. Podrška modernizaciji protivgradne odbrane u iznosu od : 3.752.799 KM,

3. Sredstva za žalbe u iznosu od : 295.460 KM,

4. Podrška za vođenje i održavanje Registra poljoprivrednih gazdinstava u iznosu od 187.199 KM :

5. Podrška mjerama zaštite zdravlja životinja u iznosu od : 228.964 KM,

6. Podrška mjerama zaštite zdravlja biljaka u iznosu od : 35.955 KM,

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Ministarstvo poljoprivrede

Podsticaji

Agencija za agrarna plaćanja

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