Ministarstvo isplatilo skoro 8 miliona KM podsticaja

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 7.839.161 KM za podsticaje i to za 2.760 korisnika.
Isplaćene su sljedeće mjere:
1. Premija za mlijeko za mjesec april u iznosu od 3.338.784 KM,
2. Podrška modernizaciji protivgradne odbrane u iznosu od : 3.752.799 KM,
3. Sredstva za žalbe u iznosu od : 295.460 KM,
4. Podrška za vođenje i održavanje Registra poljoprivrednih gazdinstava u iznosu od 187.199 KM :
5. Podrška mjerama zaštite zdravlja životinja u iznosu od : 228.964 KM,
6. Podrška mjerama zaštite zdravlja biljaka u iznosu od : 35.955 KM,
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