Kiša stigla u Banjaluku, grmi oko grada

Kao što su meteorolozi ranije i najavili, kiša je u večernjim satima stigla u Banjaluku.

Nešto prije 20 časova u najvećem gradu srpske uslijedile su padavine praćene grmljavinom.

Podsjećamo, na stranici BH Meteo ranije je najavljeno da se nevrijeme danas poslijepodne seli na sjever i sjeveroistok.

"Tako da se danas poslijepodne i večeras usljed jačeg razvoja oblačnosti u dijelovima sjeverozapadne, centralne, istočne, a glavninom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne očekuju lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Južnije, u Hercegovini, i danas bez padavina uz pretežno sunčano i vruće vrijeme", kažu meteorolozi.

Dodaju da će na sjeveru i sjeveroistoku Bosne poslijepodne i naveče biti uslova za lokalno jače nevrijeme uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak do olujan vjetar.

"Večeras i u noći na ponedjeljak(20.07.) sa sjevera prodor hladne frone i dolazak zahlađenja. Uz prodor hladne fronte prolazno u većem dijelu Bosne pojačan sjeverac uz ponegdje malo kiše. Od ponedjeljka svježije u Bosni, dok će Hercegovina na konkretnije osvježenje čekati do utorka(21.07.) naveče, kada će i tu prodorom hladnijeg zraka i sjeverca uz padavine zahladiti", zaključuje BH Meteo.