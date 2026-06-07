UZNEMIRUJUĆE: Objavljen snimak ranjavanja FNC borca

Autor:ATV
Komentari:0
Jezive vijesti stigle su iz Slovenije, gdje je u jednom lokalu u Ljubljani, došlo do napada na FNC-ovog teškaša, Aleksandra Drabincu!
Kako smo ranije objavili, do incidenta je došlo u petak, 5. juna u večernjim satima, kada su četvorica za sada nepoznatih napadača, sačekali Drabincu u jednom kafiću, a situacija je ubrzo eksalirala i pretvorila se u masovnu tuču četiri na jedan.
Scena
Nataša Bekvalac otkrila koliko dugo nema partnera
Tokom opšteg meteža i obračuna, Drabinca je uspio i da brutalno "patosira" jednog od napadača, a onda je uslijedio šok. Jedan od napadača izvadio je pištolj, i pucao Drabinci u noge. Međutim, Slovenac ni u toj situaciji nije želio da se preda, već je nastavio da pruža otpor, i tako ranjen se bije sa napadačima, koji baš i nisu znali kako da izađu na kraj sa slovenačkim teškašem.
Ubrzo se situacija smirila, a kako se može vidjeti na snimku, Drabinca ni tada nije pokazao strah, već je vikao kako je sam izašao pred njih četvoricu.
Hronika
Još jedna pucnjava u BiH, ima ranjenih
Sada je i sam Drabinca objavio snimak na mrežama, a uz to je ostavio i poruku.
"Čisto da se zna šta je bilo", napisao je Drabinca, a snimak, koji je, upozoravamo vas, uznemirujućeg karaktera, možete pogledati u nastavku teksta.
Podsjetimo, Drabinca u profesionalnoj karijeri ima skor 4-0, a svoj posljednji trijumf upisao je na FNC 29 u Ljubljani.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
2 d0
Najnovije
20
29
20
22
19
54
19
51
19
42
Trenutno na programu