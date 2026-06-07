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UZNEMIRUJUĆE: Objavljen snimak ranjavanja FNC borca

Autor:

ATV
07.06.2026 19:19

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Рањавање ФНЦ борца
Foto: Screenshot

Jezive vijesti stigle su iz Slovenije, gdje je u jednom lokalu u Ljubljani, došlo do napada na FNC-ovog teškaša, Aleksandra Drabincu!

Kako smo ranije objavili, do incidenta je došlo u petak, 5. juna u večernjim satima, kada su četvorica za sada nepoznatih napadača, sačekali Drabincu u jednom kafiću, a situacija je ubrzo eksalirala i pretvorila se u masovnu tuču četiri na jedan.

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Tokom opšteg meteža i obračuna, Drabinca je uspio i da brutalno "patosira" jednog od napadača, a onda je uslijedio šok. Jedan od napadača izvadio je pištolj, i pucao Drabinci u noge. Međutim, Slovenac ni u toj situaciji nije želio da se preda, već je nastavio da pruža otpor, i tako ranjen se bije sa napadačima, koji baš i nisu znali kako da izađu na kraj sa slovenačkim teškašem.

Ubrzo se situacija smirila, a kako se može vidjeti na snimku, Drabinca ni tada nije pokazao strah, već je vikao kako je sam izašao pred njih četvoricu.

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Sada je i sam Drabinca objavio snimak na mrežama, a uz to je ostavio i poruku.

"Čisto da se zna šta je bilo", napisao je Drabinca, a snimak, koji je, upozoravamo vas, uznemirujućeg karaktera, možete pogledati u nastavku teksta.

Podsjetimo, Drabinca u profesionalnoj karijeri ima skor 4-0, a svoj posljednji trijumf upisao je na FNC 29 u Ljubljani.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Ranjavanje FNC borca

Aleksandar Drabinca

Slovenija

ranjavanje

Tuča

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