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Ljudski mozak može da skladišti nevjerovatnu količinu informacija: Kao 20.000 pametnih telefona

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ATV redakcija
21.07.2026 22:49

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Мозак је орган који служи као центар нервног система код свих кичмењака и већине бескичмењака. Састоји се од нервног ткива и типично се налази у глави , обично у близини органа за посебна чула као што су вид, слух и мирис.
Foto: Pixabay/Loaivat

Iako teži svega oko kilogram i po, ljudski mozak ostaje jedan od najsloženijih sistema u prirodi, a naučnici procjenjuju da njegove mogućnosti pamćenja daleko prevazilaze kapacitete savremenih uređaja.

Ljudski mozak je sposoban da skladišti količine informacija uporedive sa sadržajem 20.000 pametnih telefona kapaciteta 128 GB svaki, "izmerili" su stručnjaci.

"Procijenjeni kapacitet memorije ljudskog mozga je oko 2,5 petabajta, ili približno 2,5 miliona GB. Da bismo ovo stavili u perspektivu, to je ekvivalentno kapacitetu 20.000 pametnih telefona sa 128 GB memorije", kažu naučnici, a prenosi TASS.

Prema različitim procjenama, mozak sadrži između 19 i 100 milijardi neurona. To su osnovne ćelije nervnog sistema, sposobne da generišu i prenose impulse putem električnih i hemijskih signala. One formiraju složene neuronske mreže koje podržavaju funkcionisanje mozga, mišića i svih organa, kao i naše razmišljanje i pamćenje.

Milijarde neurona grade mrežu odgovornu za pamćenje

"Tajna nije čak ni u broju neurona, već u njihovoj sposobnosti da stvore nevjerovatan broj veza.

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Svaka ćelija može da formira preko hiljadu veza, stvarajući veoma složenu mrežu. Informacije se distribuiraju duž ovih niti, i upravo ta kombinacija puteva povećava njen kapacitet", objasnili su.

Manji mozak ne znači i manju inteligenciju

Iako se ljudski mozak tokom posljednjih 20.000 godina smanjio za oko 150 kubnih centimetara, naučnici ističu da to ne znači da je čovjek postao manje inteligentan. Veličina mozga sama po sebi nije mjerilo pameti, već su važni način na koji su neuroni povezani i efikasnost njegovog funkcionisanja. Prema jednoj od teorija, evolucija je favorizovala kompaktniji mozak koji troši manje energije, ali i dalje omogućava složeno razmišljanje, razvoj tehnologije i izgradnju civilizacije.

(rt balkan)

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