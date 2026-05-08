Šta se događa u mozgu dok smo u nesvijesti?

Iako je tijelo pod anestezijom, mozak nije potpuno neaktivan; nastavlja obrađivati jezik čak i kada je osoba bez svijesti, pokazuje novo istraživanje.

Čak i pod anestezijom, pojedini dijelovi mozga ostaju aktivni i mogu prepoznati i obrađivati jezik, utvrdila je studija.

Rezultati, objavljeni u naučnom časopisu Nature, pokazuju da neuronska kola nastavljaju kodirati i reagovati na stimuluse čak i bez svijesti.

„Naši nalazi pokazuju da je mozak tokom nesvjesnog stanja daleko aktivniji i sposobniji nego što se ranije mislilo“, rekao je Samir Šet, koautor studije sa Baylor College of Medicine

„Čak i kada su pacijenti potpuno pod anestezijom, njihov mozak nastavlja analizirati svijet oko njih.“

Kako su istraživači posmatrali neurone?

Istraživači su proučavali sedam pacijenata koji su bili podvrgnuti operaciji epilepsije radi uklanjanja dijela sljepoočnog režnja mozga kako bi se kontrolisali napadi.

Koristeći „Neuropiksels“ (Neuropixels) sonde — sićušne silikonske igle — tim je prikupljao podatke o tome kako mozak obrađuje zvuk i jezik bez svjesne percepcije.

U prvom testu pacijenti su slušali niz identičnih tonova koje bi povremeno prekinuo drugačiji zvuk. Oko 71 odsto neurona reagovalo je na zvuk, što ukazuje da je mozak registrovao tonove koji su puštani, dok je 25 odsto neurona reagovalo na drugačije tonove.

Istraživači su otkrili da se sposobnost mozga da prepozna neobične zvukove vremenom poboljšavala.

U drugom eksperimentu istraživači su četvorici pacijenata puštali podkaste. Otkrili su da mozak obrađuje govor u realnom vremenu, reagujući na pojedinačne riječi i različite elemente govora.

Takođe su utvrdili da je mozak, čak i u nesvjesnom stanju, mogao predviđati naredne riječi na osnovu prethodnog konteksta.

„Ovakvo prediktivno kodiranje obično povezujemo sa budnim i pažljivim stanjem, a ipak se dešava i u nesvjesnom stanju“, rekao je Bendžamin Hejden, profesor na Baylor College of Medicine

Autori studije naglasili su da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se bolje razumjela aktivnost mozga pod anestezijom, kao i da li se sličan nivo neuronske aktivnosti javlja i tokom sna ili drugih nesvjesnih stanja.