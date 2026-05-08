Snažna erupcija vulkana odnijela najmanje tri života

ATV
08.05.2026 10:22

Снажна ерупција вулкана однијела најмање три живота
Foto: Pixabay

Najmanje troje planinara, uključujući dvoje stranaca, poginulo je, a 10 lica je nestalo nakon erupcije vulkana Dukono na ostrvu Halmahera, na istoku Indonezije, saopštila je lokalna policija.

Vulkan je izbacio oblak pepela do visine od 10 kilometara.

Osim dvoje stranaca, poginuo je i lokalni stanovnik sa ostrva Ternate, a petoro planinara je povrijeđeno, prenio je AP.

Policija navodi da je sedmoro ljudi spaseno, ali da je nepoznata sudbina još deset lica u oblasti koja je prošlog mjeseca proglašena zabranjenom za posjetioce nakon što su naučnici uočili povećanje vulkanske aktivnosti, prenosi Srna.

