Amerika upalila alarm: Aktivirani hitni centri zbog hantavirusa!

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) aktivirao je svoje centre za hitne operacije i klasifikovao aktuelnu epidemiju hantavirusa kao "nivo 3", što predstavlja najniži stepen aktivacije u vanrednim situacijama.

Šta znači aktivacija CDC centara za hitne operacije?

Kako je navedeno, ovakva klasifikacija je uobičajena u ovoj fazi i ukazuje da je rizik po širu javnost i dalje nizak, ali da nadležne službe situaciju aktivno prate.

Aktiviranje centara za hitne operacije znači da je formiran specijalizovani tim koji koordinira odgovor na situaciju, prenio je ABC.

U okviru tog sistema, epidemiolozi, naučnici i ljekari mogu da budu preraspoređeni sa svojih redovnih dužnosti kako bi učestvovali u odgovoru na epidemiju.

Koliko je potvrđenih slučajeva povezano sa epidemijom?

Zdravstveni zvaničnici su saopštili da ukupan broj potvrđenih slučajeva povezanih sa epidemijom raste.

Prema pisanju lista "Njujork tajms", vlasti analiziraju stanje Amerikanaca koji su bili na brodu za krstarenje "MV Hondius", gd‌je je došlo do epidemije hantavirusa.

Do danas se zna da su tri osobe koje su bile na brodu umrle od virusa.

Više od 100 putnika je ostalo na brodu, a Svjetska zdravstvena organizacija prati njihovo zdravstveno stanje.

Zdravstveni zvaničnici u više država kažu da prate neke putnike koji su se vratili u SAD nakon što su bili na brodu na kojem su bile zaražene osobe.

Prema preliminarnim podacima, putnici koji su se vratili nisu pokazivali simptome bolesti, a žive u državama Arizona, Kalifornija, Džordžija, Teksas i Virdžinija.

Kako je izbila epidemija hantavirusa na kruzeru?

Epidemija hantavirusa izbila je početkom maja na brodu "MV Hondius" u Atlantskom okeanu, na kom je bilo 149 ljudi, a prema posljednjim izvještajima, sedam turista je oboljelo od bolesti, dok je troje preminulo.

Hantavirus je grupa patogena koji mogu izazvati oštećenje pluća ili bubrega kod ljudi, a većina njegovih varijanti može se prenijeti samo kontaktom sa glodarima ili njihovim izmetom.

Šta Svjetska zdravstvena organizacija kaže o riziku?

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da slučajevi zaraze hantavirusom na kruzeru "MC Hondius" ne predstavljaju početak nove pandemije, kao i da je prenošenje tog virusa sa čovjeka na čoveka moguće samo kod "produženog kontakta".

"Ovo nije COVID, nije influenca i širi se na drugačiji način", rekla je doktorka Marija van Kerhove, a prenosi Skaj njuz.

Ona je dodala da SZO sarađuje sa operaterima kruzera na kojem je izbila epidemija na mjerama koje uvode na brod.

"Radimo na tome da, korak po korak, uvedemo odgovarajuće i potpune procedure iskrcavanja kako bismo pomogli vlastima na Kanarskim ostrvima za sljedeću fazu ljudi koji su na brodu", navela je ona.

Koje mjere su uvedene na kruzeru "MV Hondius"?

Generalni sekretar SZO Tedros Adanom Gebrejesus je potvrdio da se kruzer uputio ka Kanarskim ostrvima, a rizik od zaraze po lokalno stanovništvo opisao je kao nizak.

Dodao je da je SZO proslijedila uputstva operatorima kruzera kako da se brinu o zdravlju onih koji se nalaze na brodu.

"Svi putnici su zamoljeni da ostanu u svojim kabinama. Trenutno se kabine dezinfikuju i svako kod koga se jave simpotmi ići će u izolaciju", rekao je Tedros.

Zašto je slučaj sa kruzera neobičan?

Iz SZO je saopšteno da je ovo prvi slučaj da je epidemija nekog virusa zabilježena na samo jednom brodu.

"Neobično je da je transmisije bilo na brodu. Brod stvara veoma specifično okruženje za koje želimo da se uvjerimo da dobro razumijemo kako se prenos dogodio i, što je najvažnije, da pojačamo sve mjere. Do sada nema naznaka da postoji nešto neobično, ali očigledno je da se to dogodilo na kruzeru sa ljudima različitih nacionalnosti i da je to nešto što ranije nismo videli", rekla je doktorica Anais Legand.