Spasioci izvukli mrtvo dijete ispod gomile pijeska, pa im zbog šoka pružana psihološka pomoć!

ATV
08.05.2026 07:57

U Istočnoj Friziji, u Njemačkoj, trogodišnji dječak je preminuo nakon što ga je, dok se igrao u dvorištu svojih roditelja, zatrpala gomila pijeska. Djete je prvobitno reanimirano, ali je ubrzo potom preminulo u bolnici.

Kako se tek sada saznalo, drama se dogodila još u utorak rano popodne u selu Grotegaste kod Lira (Donja Saksonija), koje broji 120 stanovnika, javlja Bild.

Prema pisanju lista Rheiderland Zeitung, roditelji su primjetili da dječaka nema i krenuli su u potragu za njim. Oko 14.30 časova pronašli su djete na porodičnom imanju, kako leži u besvjesnom stanju unutar gomile pijeska.

Spasioci nakratko uspjeli da ožive dijete

"To je bio sasvim običan pijesak, možda količina od troje građevinskih kolica, tek toliko za neke sitne radove i zaista ništa neobično", izjavio je za Bild portparol vatrogasne službe Vestoverledingen.

"Ovo je užasna nesreća koju niko nije mogao da predvidi", dodao je.

Dječak (4) stradao u teškoj nesreći: Udario ga utovarivač

Prema navodima vatrogasne službe, sa pojedinim pripadnicima jedinica su nakon intervencije obavljeni razgovori sa stručnjacima za psihosocijalnu pomoć kako bi lakše procesuirali ono što su doživjeli.

Dječak je prvobitno uspješno reanimiran i spasilačkim helikopterom prebačen u kliniku u Oldenburgu. Tamo je trogodišnjak podlegao teškim povredama.

Tačne okolnosti nesreće su za sada nejasne.

"Dogodila se nesreća tokom igre. Kako je tačno dečak ostao zatrpan, tek treba da se razjasni", izjavio je istražitelj.

Naložena obdukcija

"S obzirom na to da je dijete preminulo ovdje, rutinski smo pokrenuli postupak istrage smrti. Naložena je obdukcija", rekla je za Bild viša javna tužiteljka dr Karolin Kastanja iz Oldenburga.

Prvi rezultati se očekuju u četvrtak i oni će biti uključeni u dalju istragu.

Koliko bismo trebali biti zabrinuti zbog hantavirusa?

