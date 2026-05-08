Koliko bismo trebali biti zabrinuti zbog hantavirusa?

Vlasti izuzetno ozbiljno shvataju pojavu hantavirusa na kruzeru koji je prevozio putnike iz cijelog svijeta, a zbog koje su tri osobe preminule, dok je još četvoro hitno medicinski evakuisano. U toku je opsežna međunarodna operacija praćenja svih osoba koje su mogle biti izložene virusu i koje su se u međuvremenu vratile u svoje matične zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Južnoafričku Republiku, Holandiju, SAD, Kanadu i Švajcarsku, piše Bi-Bi-Si (BBC).

„Ovo nije kovid niti grip“

Zdravstveni stručnjaci ističu da je rizik za opštu populaciju nizak. Doktorka Marija van Kerhove iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u četvrtak je naglasila da ovo nije početak pandemije.

„Ovo nije kovid, nije ni grip. Virus se širi na potpuno drugačiji način“, poručila je.

Za razliku od veoma zaraznih bolesti poput ospica, andski soj hantavirusa, koji je uzrok ove epidemije, ne širi se tako lako. Prenos sa čovjeka na čovjeka je moguć, ali je potreban duži bliski kontakt, dok rizik od globalnog širenja zaraze ostaje nizak, navodi SZO.

U posljednjem izvještaju navodi se da je na brodu identifikovano osam slučajeva — tri potvrđena i pet sumnjivih.

Kako se virus širi?

Još nije poznato kako je zaraza na brodu počela. Hantavirus se obično prenosi sa glodara, a ljudi se zaraze udisanjem čestica virusa iz njihovog urina, izmeta ili pljuvačke. Kruzer je posjećivao udaljena i divlja područja, pa je moguće da je neki putnik tamo došao u kontakt sa virusom ili se zarazio i prije ukrcavanja.

Stručnjaci napominju da je kod andskog soja u ranijim epidemijama zabilježeno širenje među ljudima putem veoma bliskog kontakta, pa se vjeruje da je i na brodu „MV Hondius“ dio zaraza posljedica prenosa sa čovjeka na čovjeka.

Čak i na luksuznim kruzerima ljudi borave u relativno skučenim prostorima, dijeleći kabine i trpezarije, što može pogodovati širenju infekcija.

Među tri smrtna slučaja je i Holanđanka koja je 24. aprila sišla sa broda na ostrvu Sveta Helena. Dijelila je kabinu sa suprugom, koji je preminuo na brodu 11. aprila, ali za sada nije poznato da li je i on bio jedan od potvrđenih slučajeva hantavirusa.

Simptomi i mjere opreza

Simptomi se obično javljaju dvije do četiri sedmice nakon izlaganja virusu, ali se mogu pojaviti i nakon više od mjesec dana. Oboljeli od andskog soja mogu imati simptome slične gripu — povišenu temperaturu, umor i bolove u mišićima, a mogu osjetiti i nedostatak vazduha, bol u stomaku, mučninu, povraćanje ili proliv.

Iako postoje testovi za dijagnostikovanje, specifičan lijek ne postoji, a liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma. Rana ljekarska pomoć u bolnici može poboljšati šanse za preživljavanje.

Sve osobe koje su mogle biti izložene zarazi, bilo na brodu, u bolnicama ili na letovima, biće pod nadzorom. Profesor Robin Mej, glavni naučni savjetnik Agencije za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), izjavio je za Bi-Bi-Si da je praćenje kontakata „izuzetno veliki napor“ i da će se taj posao „nastaviti još neko vrijeme“.

UKHSA je od svih britanskih putnika sa kruzera zatražila da se po povratku u zemlju preventivno samoizoluju na 45 dana.

„Za širu javnost, koja nije bila na kruzeru, rizik je zaista zanemariv“, dodao je profesor Mej.

Status putnika

Zvaničnici UKHSA koordinišu povratak britanskih državljana sa broda „MV Hondius“.

„Važno je umiriti javnost i naglasiti da rizik ostaje veoma nizak. Pratimo kontakte svih osoba koje su mogle biti u kontaktu sa brodom ili zaraženima kako bismo ograničili rizik od daljeg širenja“, izjavila je doktorka Mira Čand, zamjenica direktora u UKHSA.

Brod „MV Hondius“, nakon što je tri dana bio usidren kod Zelenortskih Ostrva, sada plovi prema Kanarskim ostrvima, piše Indeks.

Odatle će preostali putnici i članovi posade avionom otputovati kućama. Putnici su bili u izolaciji, a brod su temeljno očistili profesionalci.

Kompanija „Oušnvajd ekspedišns“ (Oceanwide Expeditions) u četvrtak je saopštila da niko od preostalih ljudi na brodu ne pokazuje simptome. Navode da se 30 putnika, uključujući sedam Britanaca, iskrcalo 24. aprila na Svetoj Heleni i da su svi u međuvremenu kontaktirani.

Dvoje Britanaca koji su se vratili kući iz Johanezburga javili su se vlastima i dobrovoljno su u samoizolaciji bez simptoma.

Preostalih pet Britanaca koji su se iskrcali na Svetoj Heleni još se nisu vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo.

U SAD su zdravstvene službe u Džordžiji i Arizoni potvrdile za Bi-Bi-Si da prate troje putnika koji su se vratili u zemlju, a niko od njih trenutno nema simptome.