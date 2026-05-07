Eksplozija na Đurđevdan: Radniku iz BiH se bore za život

Na gradilištu u austrijskom okrugu Leoben na Đurđevdan, 6. maja, došlo je do eksplozije gasa, a povrijeđeno je pet radnika i jedan spasilac. Radniku iz BiH se bore za život.

Najteže je prošao 58-godišnji radnik iz Bosne i Hercegovine, koji je životno ugrožen.

Kako prenose mediji, sve se desilo oko 17:15 časova u zoni gdje su postavljeni građevinski kontejneri pored gradilišta.

U tom trenutku tu se nalazilo više građevinskih radnika, koji su, prema navodima, upravo sklanjali mašine i građevinski materijal kada je iz još nepoznatog razloga došlo do eksplozije.

Pored radnika iz BiH, koji je nastanjen u Velsu, povrijeđena su i dvojica muškaraca starih 53 i 56 godina iz okruga Leoben, prenosi portal "Nezavisne".

Sva trojica su nakon prve pomoći ekipe Crvenog krsta helikopterima (C12, C15 i C17) prebačeni u bolnice u Gracu i Beču, gdje se nalaze na intenzivnoj njezi u LKH Graz i AKH Vien.

Kakvo je stanje ostalih povrijeđenih?

Pored njih, 33-godišnjak iz Murtala i još jedan 53-godišnjak iz okruga Leoben zadobili su lakše povrede i prebačeni su u LKH Murtal u Judenburgu. Takođe, jedan radnik (47) je tokom pružanja prve pomoći lakše povrijedio ruku i ambulantno je zbrinut u LKH Hohštajermark.

Na licu mjesta, pored više policijskih patrola iz okruga Leoben, angažovani su i istražitelji požara iz LKA Štajerska, koji su još sinoć započeli sa istragom. Zajedno sa forenzičarima pokušavaju da utvrde uzrok eksplozije. U akciji je učestvovalo i 36 vatrogasaca iz Leoben Stadt i Gos (7 vozila), kao i 16 spasilaca Crvenog krsta (6 vozila).