U Njemačkoj otet biznismen iz BiH

Njemačka policija već dvije sedmice bezuspješno traga za Ismetom K. (51), biznismenom iz BiH, kojeg su nepoznati počinioci oteli na šumskom putu u blizini berlinskog naselja Vajdmanslust.

Od tada nema nikakvog traga o njemu, zbog čega su policija i tužilaštvo primorani da potraže pomoć javnosti.

Kako je potvrdio portparol berlinskog tužilaštva, državni tužilac Mihael Pecold, "biznismen je 23. aprila u 11:15 časova od strane za sada nepoznatih muškaraca, vjerovatno uz primjenu sile, ubačen u bijeli kombi, transporter i odvezen. Od tada mu se gubi svaki trag.“

Ne zna se da li je živ

Da li je Ismet K. još živ, istražitelji ne mogu da kažu. Pecold je naveo: "Do sada nije bilo nikakvog kontakta otmičara sa porodicom otetog niti sa osobama iz njegovog okruženja".

Policija i tužilaštvo ne isključuju mogućnost teškog krivičnog djela. Zbog toga je istragu preuzela 3. komisija za ubistva pri Kriminalističkoj policiji Berlina.

Moguć finansijski motiv

Kao mjesto otmice navedena je raskrsnica na sjeveru Berlina.

Da li je prije otmice bilo prijetnji ili zahtjeva za novac, Pecold nije želio da komentariše zbog istrage, ali je dodao:

"Istražni podaci ukazuju da finansijski motiv nije isključen".

Kako već dvije sedmice nema nikakvog traga od Ismeta K., policija se zato danas obratila javnosti, tražeći svjedoke koji mogu da daju informacije o njegovom boravištu ili koji su 23. aprila na Volfaher Pfad u Vajdmanslustu vidjeli otmicu.

Dodali su da se navodno sve desilo kod kućnog broja 3 kada se zaustavio bijeli kombi, a nepoznati počinioci državljanina BiH nasilno ubacili unutra, zatvorili vrata i odvezli ga u nepoznatom pravcu, pišu "Nezavisne novine".