Održano predavanje "Oružje ne štiti, oružje ubija"

Učenicima Osnovne škole "Jovan Dučić" u Kasindolu danas su pripadnici Policijske stanice Istočna Ilidža održali predavanje o temi "Oružje ne štiti, oružje ubija", u okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović apelovala je da roditelji, koji imaju dozvole, adekvatno skladište oružje i tako smanje posljedice i tragedije koje mogu da se dogode.
Ona je naglasila da Policijska uprava Istočno Sarajevo nije evidentirala nijedan takav slučaj.
Ukoliko djeca dođu u kontakt sa oružjem, Stokanovićeva je istakla da ne treba da ga diraju već da obavijesti roditelje i policiju, prenosi Srna
Istakla je da je ova preventivna kampanja počela 18. maja, a završava se sutra, naglasivši da će se edukativne kampanje biti nastavljene s ciljem zaštite djece školskog uzrasta i omladine.
