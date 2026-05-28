Održano predavanje "Oružje ne štiti, oružje ubija"

28.05.2026 16:23

Ученицима Основне школе "Јован Дучић" у Касиндолу данас су припадници Полицијске станице Источна Илиџа одржали предавање о теми "Оружје не штити, оружје убија", у оквиру кампање Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Učenicima Osnovne škole "Jovan Dučić" u Kasindolu danas su pripadnici Policijske stanice Istočna Ilidža održali predavanje o temi "Oružje ne štiti, oružje ubija", u okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović apelovala je da roditelji, koji imaju dozvole, adekvatno skladište oružje i tako smanje posljedice i tragedije koje mogu da se dogode.

Ona je naglasila da Policijska uprava Istočno Sarajevo nije evidentirala nijedan takav slučaj.

Ukoliko d‌jeca dođu u kontakt sa oružjem, Stokanovićeva je istakla da ne treba da ga diraju već da obavijesti roditelje i policiju, prenosi Srna

Istakla je da je ova preventivna kampanja počela 18. maja, a završava se sutra, naglasivši da će se edukativne kampanje biti nastavljene s ciljem zaštite d‌jece školskog uzrasta i omladine.

