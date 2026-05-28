Logo
Large banner

Šire se snimci golih i rastrojenih ljudi u Zagrebu

Autor:

ATV
28.05.2026 17:04

Komentari:

1
Шире се снимци голих и растројених људи у Загребу
Foto: Printscreen/Instagram

U brojnim komentarima ispod videa pominje se da je riječ o posljedicama konzumacije droga, a u nekim komentarima navodi se i fentanil, sintetički opioid koji je do 50 puta jači od heroina.

Važno je naglasiti da je za sada riječ samo o teorijama i da ne postoji dokaz da su ovi slučajevi povezani sa konzumacijom droga, niti da su međusobno povezani.

Hrvatski portal Indeks je jutros poslao upit policiji u vezi sa dijelom objavljenih snimaka. Pitali su da li bilježe povećan broj prijava o rastrojenim osobama i postoje li indicije da bi ti slučajevi mogli biti povezani sa drogom, odnosno fentanilom. Odgovor još nisu dobili.

Za većinu snimaka sa društvenih mreža nije jasno kada su nastali, ali su svi postali viralni tokom ove nedjelje.

Skakao po automobilima

U utorak nešto poslije podneva, u Novom Zagrebu, na jednoj od najprometnijih gradskih raskrsnica, 27-godišnji rumunski državljanin penjao se po automobilima, skakao po njima i vikao. Šokirani vozači pozvali su policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika.

Direktorka zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinu potvrdila je da je muškarac odmah nakon intervencije prevezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Hospitalizovan je i smješten na zatvoreno odjeljenje, gdje borave pacijenti sa teškim psihotičnim stanjima.

Goli mladić vikao na ulici

Na društvenim mrežama pojavio se snimak potpuno golog mladića koji viče na ulici, nakon čega ga policajci privode uz upotrebu sile. Pojavile su se dva različita snimka koji prikazuju incident iz različitih uglova.

Gola žena u Dubravi

Širi se i snimak iz zagrebačke Dubrave koji prikazuje golu ženu kako prelazi pješački prelaz, a zatim, kako izgleda, prilazi automobilu iz kojeg je vozač snima. Detalji ovog slučaja još nisu poznati.

Istovremeno se pojavila i fotografija gole žene koja leži na trotoaru pored puta, a moguće je da je riječ o istoj osobi.

Mladić u položaju koji podsjeća na "fentanil fold"

Portal Zagreb.info objavio je prije nekoliko dana snimak mladića bez majice koji u jednom trenutku zauzima pogrbljen položaj tijela poznat kao "fentanil fold".

Riječ je o nezvaničnom izrazu koji se povezuje sa snimcima osoba pod jakim uticajem opioida, posebno fentanila, ali sam položaj tijela nije dokaz konzumacije droge.

Samo na osnovu snimka, držanja tela ili neobičnog ponašanja ne može se zaključiti da je neko konzumirao fentanil.

Takvo stanje mogu izazvati različite droge, alkohol, psihička kriza, neurološki problem, zdravstveno stanje ili kombinacija više faktora. Nije isključena ni mogućnost da je ponašanje na snimku odglumljeno.

Snimak mladića sa neobičnim pokretima

Jedan od snimaka prikazuje mladića sa kapuljačom u Zagrebu koji se kreće na neobičan način dok dvije prolaznice pokušavaju da mu pomognu. U jednom trenutku pada, zatim ustaje i odlazi.

Дрога Шпанија

Svijet

Prekinut "kokainski put": Zaplijenjeno 20 tona droge

Mladići na klupi u parku

Pojavio se i snimak koji prikazuje dvojicu mladića na klupi u parku, od kojih jedan izvodi nekoordinisane pokrete rukama i nogama, a u opisu se navodi da je video snimljen u Zagrebu.

Incident i u Splitu

Jedan incident sa rastrojenom osobom zabilježen je i u Splitu. Tamo je mladić bez majice vikao i vrijeđao prolaznicu, nakon čega je bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević pozvao policiju. Policija u izjavi za medije nije navela da je mladić bio pod uticajem droge.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zagreb

Droga

istraga

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Djevojka rasprodala kolekciju patika svog momka

Društvo

Djevojka rasprodala kolekciju patika svog momka jer je na društvenim mrežama pratio druge djevojke

1 h

0
Пољопривредници још чекају средства из градског буџета у Бијељини

Gradovi i opštine

Poljoprivrednici još čekaju sredstva iz gradskog budžeta u Bijeljini

1 h

2
Додик у Москви састанак са Шојгуом

Republika Srpska

"Srpska i Rusija ostaju povezane odnosima međusobnog poštovanja, prijateljstva i borbe za iste vrijednosti"

1 h

0
Пјевач из Србије има најчудније име - само га жена зове "Љубо"

Zanimljivosti

Pjevač iz Srbije ima najčudnije ime - samo ga žena zove "Ljubo"

1 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Naoružani muškarac uhapšen u Zagrebu: Kod sebe imao dva pištolja napunjena municijom

4 h

0
Притвор због опасности од бјекства: Одбијена жалба Весне Меденице

Region

Pritvor zbog opasnosti od bjekstva: Odbijena žalba Vesne Medenice

4 h

1
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Region

Požar u Skoplju ugasio jedan život: Žena nije uspjela da izađe na vrijeme

5 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Region

Pali "majstori" iz Srbije: Obećali kuće, pa stavili u džep 80.000 evra

5 h

0

  • Najnovije

18

31

Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

18

29

Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

18

20

Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

18

16

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

18

15

Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner