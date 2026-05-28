Šire se snimci golih i rastrojenih ljudi u Zagrebu

U brojnim komentarima ispod videa pominje se da je riječ o posljedicama konzumacije droga, a u nekim komentarima navodi se i fentanil, sintetički opioid koji je do 50 puta jači od heroina.

Važno je naglasiti da je za sada riječ samo o teorijama i da ne postoji dokaz da su ovi slučajevi povezani sa konzumacijom droga, niti da su međusobno povezani.

Hrvatski portal Indeks je jutros poslao upit policiji u vezi sa dijelom objavljenih snimaka. Pitali su da li bilježe povećan broj prijava o rastrojenim osobama i postoje li indicije da bi ti slučajevi mogli biti povezani sa drogom, odnosno fentanilom. Odgovor još nisu dobili.

Za većinu snimaka sa društvenih mreža nije jasno kada su nastali, ali su svi postali viralni tokom ove nedjelje.

Skakao po automobilima

U utorak nešto poslije podneva, u Novom Zagrebu, na jednoj od najprometnijih gradskih raskrsnica, 27-godišnji rumunski državljanin penjao se po automobilima, skakao po njima i vikao. Šokirani vozači pozvali su policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika.

Direktorka zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinu potvrdila je da je muškarac odmah nakon intervencije prevezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Hospitalizovan je i smješten na zatvoreno odjeljenje, gdje borave pacijenti sa teškim psihotičnim stanjima.

Goli mladić vikao na ulici

Na društvenim mrežama pojavio se snimak potpuno golog mladića koji viče na ulici, nakon čega ga policajci privode uz upotrebu sile. Pojavile su se dva različita snimka koji prikazuju incident iz različitih uglova.

Ljudi, kaj se to u Zagrebu događa?



Gola žena u Dubravi

Širi se i snimak iz zagrebačke Dubrave koji prikazuje golu ženu kako prelazi pješački prelaz, a zatim, kako izgleda, prilazi automobilu iz kojeg je vozač snima. Detalji ovog slučaja još nisu poznati.

Istovremeno se pojavila i fotografija gole žene koja leži na trotoaru pored puta, a moguće je da je riječ o istoj osobi.

Mladić u položaju koji podsjeća na "fentanil fold"

Portal Zagreb.info objavio je prije nekoliko dana snimak mladića bez majice koji u jednom trenutku zauzima pogrbljen položaj tijela poznat kao "fentanil fold".

Riječ je o nezvaničnom izrazu koji se povezuje sa snimcima osoba pod jakim uticajem opioida, posebno fentanila, ali sam položaj tijela nije dokaz konzumacije droge.

Samo na osnovu snimka, držanja tela ili neobičnog ponašanja ne može se zaključiti da je neko konzumirao fentanil.

Takvo stanje mogu izazvati različite droge, alkohol, psihička kriza, neurološki problem, zdravstveno stanje ili kombinacija više faktora. Nije isključena ni mogućnost da je ponašanje na snimku odglumljeno.

Snimak mladića sa neobičnim pokretima

Jedan od snimaka prikazuje mladića sa kapuljačom u Zagrebu koji se kreće na neobičan način dok dvije prolaznice pokušavaju da mu pomognu. U jednom trenutku pada, zatim ustaje i odlazi.

Mladići na klupi u parku

Pojavio se i snimak koji prikazuje dvojicu mladića na klupi u parku, od kojih jedan izvodi nekoordinisane pokrete rukama i nogama, a u opisu se navodi da je video snimljen u Zagrebu.

Incident i u Splitu

Jedan incident sa rastrojenom osobom zabilježen je i u Splitu. Tamo je mladić bez majice vikao i vrijeđao prolaznicu, nakon čega je bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević pozvao policiju. Policija u izjavi za medije nije navela da je mladić bio pod uticajem droge.