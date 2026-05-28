Pjevač iz Srbije ima najčudnije ime - samo ga žena zove "Ljubo"

Rijetka imena uvijek izazivaju reakcije, a još ako su i neobična - reakcije su još izraženije. Upravo takva je "sudbina" zadesila pjevača iz zlatborskog okruga koga su majka i otac riješili da nazovu - "Omiljen".

Zlatiborci ga dobro znaju, a ostatak Srbije ga je upoznao kroz muzičko takmičenje "Nikad nije kasno". Pjevač Omiljen Vojinović je u razgovoru za "TV Prva" svojevremeno otkrio je kako je dobio ovo neobično ime.

- Imao sam strica koji se tako zove i njima se to svidjelo. Apsolutno nije bilo razmišljanja, samo to ime - rekao je Vojnović za "150 minuta" i otkrio kako ljudi reaguju kada čuju kako se zove.

- U većini slučajeva sa nevericom, mnogo puta moram da pokažem ličnu kartu - priznao je pjevač.

Ko je pjevač Omiljen Vojinović - biografija

Omiljen Vojinović, poznatiji kao Omiljeni odrastao je na Zlatiboru u selu Šljivovica, a srednju mašinsku školu završio je u Užicu.

Nakon završene vojske počeo je aktivno da se bavi muzikom, što i danas radi.

Osim ljubavi prema muzici, u šali kaže da ima i ljubav prema bakšišu, koju je naslijedio od oca muzičara.

Kafana, muzika i ljudi mu ulivaju pozitivnu energiju gde god da gostuje, počev od privatnih veselja do zabava u brojnim hotelima i restoranima na Zlatiboru.

Sebe vidi kao velikog šoumena, kome je pandemija korona virusa veoma teško pala zbog nedostatka druženja, razgovora i pjesme.

Danas uživa u divnom braku sa suprugom Bojanom sa kojom ima tri sina. Iako ga gotovo svi zovu po imenu "Omiljen", on "to nije" i svojoj ženi koja ga zove "Ljubo".

