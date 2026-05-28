Mjesečni horoskop za jun: Ljubav, novac i velike promjene za sve znakove

Jun 2026. donosi razigranu energiju. Uz retrogradni Merkur i ulazak Jupitera u vatrenog Lava, zvijezde za jun spremaju ponešto za svaki horoskopski znak.

Jun 2026. počinje ulaskom Merkura u Raka 1. juna, gd‌je će ostati do 9. avgusta zbog retrogradnog hoda krajem mjeseca.

Merkur preferira logiku, ali u Raku emocije nad‌jačavaju razum. Osjećanja mogu upravljati vašim odlukama, ali potrudite se da vas ne ponesu previše. Ostanite realni i usredsređeni.

Ovaj Merkur je takođe sentimentalan, idealan za kvalitetno vrijeme provedeno sa porodicom. Prisjećanje na dobra stara vremena uz večeru najbolji je način da uplovite u ljeto.

Romansa postaje vatrena kada Venera, koja otkriva vašu ljubavnu prirodu, zaigra u Lavu 13. juna. Prepustite se strasti, pravite smjele gestove i dopustite ljubavi da vlada.

Ovaj tranzit je takođe idealan za tretmane uljepšavanja, luksuzne stvari i ugađanje d‌jeci. Venera ovd‌je ostaje do 9. jula.

Mlad Mjesec u Blizancima 14. juna idealan je trenutak za započinjanje novih pisanih projekata. Ako ste ikada željeli da napišete knjigu, počnite tada. Takođe je odličan za društvena okupljanja, selidbu, sređivanje pristigle pošte ili ćaskanje s prijateljima.

Dom i porodica biće u glavnom fokusu kada Sunce 21. juna uđe u osjetljivog Raka. Tokom te četiri ned‌jelje možete osvježiti svoj dom, započeti projekte uređenja dvorišta, posjetiti voljene ili pozvati porodicu na večeru. Sunce napušta Raka 22. jula.

Riječi postaju moćne kada Mars 28. juna ubrza kroz Blizance. Iako to može biti sjajno za verbalna nadmudrivanja, može dovesti i do rasprava. Najbolje je da pažljivo birate riječi ako želite da sačuvate mir. Taj tranzit može biti fantastičan za pisce, studente ili novinare. Ako ste među njima, vaša radoznalost donijeće vam nagrade. Mars izlazi iz Blizanaca 11. avgusta.

Potom Merkur kreće retrogradno 29. juna. Problemi na putovanjima mogu zakomplikovati ljetne odmore, računari mogu otkazivati poslušnost, a svi će stvari shvatati lično.

Imaćete vremena do 23. jula da prebrodite ovaj talas. Najbolji plan je da ostavite prostor za kašnjenja, napravite rezervne kopije podataka na računaru i saslušate prije nego što reagujete.

Pun Mjesec u Jarcu 29. juna donosi završetak radnih projekata. Završite sve što je ostalo nedovršeno i imaćete razlog za slavlje. Za neke ta lunacija označava vrhunac karijere.

Jupiter 30. juna ulazi u Lava, gd‌je ostaje do 26. jula 2027. Kreativnost, slava i liderstvo spremni su za širenje. Stvarajte umjetnost, preuzmite vođstvo gd‌je god možete i ne sklanjajte se sa glavne scene ako vam se ukaže prilika.

Pošto d‌jeca pripadaju domenu Lava, to može označiti period u kojem će njihove potrebe biti više uvažene ili možda početak pravog bejbi-buma. Čuvajte se egomanije, koja tokom tog perioda može uzeti maha.

Horoskop za jun 2026. za svaki znak horoskopa

Ovan

Finansije se u junu poboljšavaju zahvaljujući vašem vladaru Marsu, koji juri kroz sektor novca u vašoj natalnoj karti. To su dobre vijesti ako želite da trošite na ljetne projekte poput baštovanstva ili renoviranja.

Međutim, možda ćete odlučiti da se opustite kada je ljubav u pitanju nakon što Venera promijeni smjer 13. juna. To može značiti vjereničko prstenje, romantične avanture ili večernje izlaske s partnerom.

Mlad Mjesec 14. juna idealan je za kratko putovanje. Povedite partnera radi dodatnog zbližavanja.

Porodične i kućne stvari zahtijevaju vašu pažnju kada Sunce 21. juna uđe u zonu doma. Moguće je da voljenima treba podrška ili da se projekat uređenja doma zakomplikuje.

Obratite posebnu pažnju na kraj mjeseca. Mars će 28. juna ući u zonu kratkih putovanja, što povećava mogućnost iznenadnih odlazaka na put. Takođe gradi divan aspekt s Jupiterom, što je još jedan kosmički podsticaj da krenete na put.

Ipak, retrogradni Merkur 29. juna mogao bi vas natjerati da trošite novac na potrebe domaćinstva ili popravke. To takođe može ometati vaša putovanja.

Pun Mjesec 29. juna signalizira kraj jedne poslovne situacije, oslobađajući vas za nove projekte ili više vremena s porodicom.

Ulazak Jupitera u Lava 30. juna priprema teren za fantastičnu godinu kreativnih poduhvata. To bi takođe moglo značiti više romantike ili prinovu u porodici.

Bik

Na početku mjeseca puni ste energije zahvaljujući Marsu, koji se udobno smjestio u vašem znaku. To vam omogućava da se uhvatite u koštac s velikim projektima na poslu ili kod kuće.

Finansije su stabilne zahvaljujući prisustvu Sunca u vašoj zoni novca i mladom Mjesecu 14. juna, koji bi mogao donijeti uzbudljivu finansijsku priliku.

Vaša vladajuća planeta Venera 13. juna ulazi u vašu porodičnu sferu, što je idealno za uljepšavanje doma. Kupite novi namještaj, pribor za baštu ili sezonsko cvijeće, a zatim pustite mašti na volju.

Obratite pažnju na troškove vezane za dom 17. juna kada Venera bude u opoziciji s Plutonom jer ishitrene odluke mogle bi vas skupo koštati.

Planirajte ljetna putovanja kada Sunce 21. juna uđe u Raka. Što budete organizovaniji, bićete opušteniji.

Mars 28. juna ulazi pravo u sektor zarađenog prihoda, tranzit koji donosi naporan rad i brzo trošenje novca. Već narednog dana Merkur kreće retrogradno, što komplikuje planove za putovanja tokom narednih nekoliko ned‌jelja.

Iako je pun Mjesec 29. juna sjajan za daleku avanturu, moraćete da raspored držite što opuštenijim ako želite da izbjegnete stresno putovanje.

Ako tražite novi dom ili razmišljate o proširenju porodice, imaćete sreće kada Jupiter 30. juna uđe u Lava. Imaćete čitavu godinu da kupujete ili prodajete nekretnine, preuređujete dom, uređujete dvorište ili poželite dobrodošlicu novim članovima porodice.

Blizanci

Sunce u vašem znaku znači da je vaše vrijeme da zablistate. Pokažite šta znate, zauzmite se za sebe i dajte sve od sebe i pripremite se da privučete pažnju. Aktivna zona novca nagovještava povećanje prihoda, što ublažava finansijske brige. Drugim riječima, ovaj mjesec počinje fantastično.

Vaša kreativnost dostiže novi nivo kada Venera 13. juna uđe u Lava. Od‌jednom ste puni ideja za dom ili kreativne projekte. To će vas sigurno držati zauzetima dok temperature nastavljaju da rastu.

Kada mlad Mjesec stigne 14. juna, idealan je trenutak za šoping i najbolji dan da počastite sebe.

Finansije nastavljaju da se poboljšavaju kada Sunce 21. juna uđe u sektor zarađenog prihoda. Obratite pažnju na prilike za dodatnu zaradu i mudro investirajte.

Mars u vašem znaku 28. juna donosi nalet energije koji vas održava aktivnima dugo nakon zalaska sunca. Ovo traje do 11. avgusta i odlično je za velike ljetne projekte.

Problemi se naziru kada vaš vladar Merkur 29. juna krene retrogradno. Projekti zastaju, putovanja postaju izazovna, a troškovi rastu. Ostanite pribrani i vježbajte strpljenje. Izmirite račune ili napravite novi budžet uz pun Mjesec 29. juna.

Ulazak Jupitera u Lava 30. juna priprema vas za blistavu godinu putovanja. Očekujte kratke izlete i spontana putovanja. Ovaj tranzit vam takođe pomaže da bez straha izrazite svoje najsmjelije ideje, što vas može dovesti do samog vrha na poslu. Pred vama je uspon.

Rak

Vaša reputacija u junu stoji čvrsto kao stijena zahvaljujući Merkuru, Veneri i Jupiteru u vašem znaku, kao i Saturnu u zoni karijere. To vam daje sposobnost da prebrodite svaku oluju i pokažete se kao pravi profesionalac.

Finansijske nagrade počinju da stižu kada Venera 13. juna uplovi u dio vaše natalne karte koji se odnosi na novac. Nakon toga lakše ćete privlačiti više novca.

Mlad Mjesec 14. juna idealan je za ugađanje sebi.

Vaša sezona zvanično počinje kada Sunce 21. juna uđe u vaš znak. Očekujte da vam samopouzdanje poraste tokom naredne četiri ned‌jelje.

Mars u vašem sektoru privatnosti 28. juna savršen je za aktivnosti iza kulisa. Bilo da radite na strogo povjerljivom projektu ili planirate rođendanska iznenađenja, sada možete d‌jelovati neprimijećeno.

Neprijatni razgovori mogući su kada Merkur 29. juna krene retrogradno. Moglo bi vam biti teško da prećutite ono što mislite ili biste mogli reći nešto što će uvrijediti druge. Najbolje je da držite jezik za zubima koliko god je moguće.

Pun Mjesec 29. juna omogućava zatvaranje jednog poglavlja. Prošli odnosi konačno će d‌jelovati kao završena priča.

Jupiter 30. juna ulazi u Lava. Nakon godinu dana provedenih u vašem znaku, vrijeme je da uvećate svoje bogatstvo. Tokom narednih 12 mjeseci imaćete mnogo prilika da proširite svoje resurse, otplatite dugove i mudro investirate. Ako odigrate pametno, sljedeće godine bićete u odličnoj finansijskoj formi.

Lav

Jun će biti mješavina društvenih aktivnosti i mirnog vremena za sebe. Sunce u vašoj zoni prijateljstava znači pregršt poziva, dok Merkur, Venera i Jupiter nagovještavaju mnogo dragocjenog vremena samo za vas i vaše samostalne hobije.

Ipak, Venera 13. juna ulazi u vaš znak, pojačavajući vaš faktor privlačnosti i otežavajući vam da kažete "ne" pozivima.

Mlad Mjesec 14. juna savršen je za večernji izlazak s prijateljima.

Kada Sunce 21. juna promijeni znak, imaćete želju da više vremena provodite sami. Ali Mars u vašem društvenom sektoru ima drugačije planove - taj tranzit pogoduje kasnim izlascima, obilascima pabova i plesu pod zvijezdama. Pokušajte da pronađete ravnotežu najbolje što možete.

Retrogradni Merkur 29. juna remeti vašu sposobnost koncentracije. Takođe vam otežava da zadržite stvari za sebe, pa postoji rizik da otkrijete informacije koje bi bilo bolje sačuvati u privatnosti.

Završite poslovne projekte uz pun Mjesec 29. juna. To će vas osloboditi za dugo odlagani odmor.

Jupiter od 30. juna ulazi u vaš znak i tu ostaje čitavu godinu. Ovaj srećni tranzit povećava vam samopouzdanje, popravlja raspoloženje i donosi prilike za putovanja. Obiđite svijet, pokažite šta znate i pustite Sunce da obasja baš vas.

D‌jevica

Ovo je odličan mjesec za vašu karijeru. Sunce snažno obasjava upravo vas, omogućavajući vam da se popnete na poslovnoj ljestvici.

Proslavite uspjehe s prijateljima kada Venera 13. juna uđe u društvenu zonu vaše natalne karte.

Unapređenje ili novi posao mogući su oko mladog Mjeseca 14. juna. Kada se vrata otvore, zakoračite. To bi mogla biti prilika koju već neko vrijeme priželjkujete.

Ljetne zabave zauzimaju više vašeg vremena kada Sunce 21. juna uđe u Raka. Možda ćete vi biti domaćin.

Ambicija ubrzava kada Mars 28. juna uskoči u vaš sektor karijere. Vaša radna energija već je legendarna, a sada postajete nezaustavljivi.

Ali problemi s prijateljima mogu se pojaviti kada vaš vladar Merkur 29. juna krene retrogradno. Nesporazumi bi mogli izazvati razdor. Pažljivo birajte riječi.

Pun Mjesec 29. juna savršen je za romantično veče s voljenom osobom.

Kako se mjesec bliži kraju, Jupiter na godinu dana ulazi u vaš sektor introspekcije. Taj tranzit donosi duhovne uvide i emotivne proboje. Takođe je fantastičan za rad u humanitarnim ustanovama.

Vaga

Ako želite da putujete, jun je odličan mjesec, pod uslovom da avanture isplanirate prije nego što Merkur 29. juna krene retrogradno. Kada se to dogodi, vjerovatnoća kašnjenja raste, što može ostaviti osjećaj stresa.

Najbolji dan za putovanje je mlad Mjesec 14. juna. Rezervišite nešto posebno tog dana, dobar provod je zagarantovan.

Vaša karijera je u fantastičnoj formi zahvaljujući Merkuru, Veneri i Jupiteru u kući reputacije na početku mjeseca. Priznanja i prilike su na putu.

Počnite da planirate ljetne društvene aktivnosti kada Venera 13. juna uplovi u Lava. Vi ste sjajan domaćin, možda je vrijeme za nekoliko okupljanja kod kuće.

Liderska uloga otvara se kada Sunce 21. juna promijeni znak. Nemojte biti stidljivi, to je vaša prilika da pređete na viši nivo.

Trigon Venere i Saturna 25. juna fantastičan je za vjenčanja. Bilo da izgovarate sudbonosno "da" ili prisustvujete prijateljskom slavlju, dan obećava magičnu atmosferu.

Mars 28. juna razigrano ulazi u vaš sektor dalekih putovanja, što je povoljno za odlazak na put. Međutim, Merkur već narednog dana kreće retrogradno, pa će strpljenje biti neophodno.

Završite projekte uređenja doma uz pun Mjesec 29. juna. Sredite dom i bićete spremni za goste.

Kad smo kod toga, Jupiterov ulazak u vašu zonu prijateljstava 30. juna priprema teren za zabavnu godinu. Zabave, događaji i proširen društveni krug donijeće mnogo radosti. Taj tranzit takođe pomaže da ostvarite neke od svojih najdubljih želja. Toliko lijepih stvari vas očekuje, piše Almanac.com.

Škorpija

Finansije zahtijevaju pažnju ovog mjeseca jer nekoliko nepredvidivih obrta moglo bi opteretiti vaš budžet. Ipak, Sunce osvjetljava finansijske rupe, pomažući vam da obuzdate nepotrebne troškove. Aktivna zona putovanja čini da vam bude primamljivo da otputujete. Ako vam finansije to dozvoljavaju, samo naprijed.

Dok ulazak Sunca u Raka 21. juna obećava avanture, retrogradni Merkur 29. juna komplikuje planove. Isplanirajte dodatno vrijeme za kašnjenja. Ako se pojave problemi, ostaćete hladne glave.

Vaša reputacija dobija sjaj kada Venera 13. juna zavodljivo zakorači u vaš sektor karijere.

Već narednog dana mlad Mjesec otvara novi izvor prihoda. To može doći kroz posao, poreske olakšice ili neočekivani novčani dobitak.

Mars u Blizancima 28. juna pojačava vašu ambiciju za većom zaradom. Ljeto bi moglo biti sjajno vrijeme za povećanje prihoda zahvaljujući vašem trudu i zalaganju.

Jupiter u Lavu 30. juna donosi velike stvari za karijeru. Tokom narednih 12 mjeseci vaša zvijezda se penje ka vrhu, otvarajući mogućnosti o kojima niste ni sanjali. Za neke Škorpije to može značiti slavu. Drugi bi mogli uživati u novim pozicijama ili boljim poslovima.

Sve u svemu, vrata prilika biće širom otvorena. Za godinu dana iznenadićete se kada vidite koliko ste daleko stigli.

Strijelac

Odnosi bi u junu mogli biti dinamični i izazovni. Sunce unosi toplinu u vašu zonu partnerstva, dok Venera, Merkur i Jupiter pružaju idealne uslove za istinsku bliskost.

Romantično putovanje moglo bi dodatno da vas zbliži kada Venera 13. juna uđe u Lava. Rezervišite putovanje za dvoje i prepustite se ljubavi.

Ako ste slobodni, mlad Mjesec 14. juna najbolji je dan da proširite potragu za ljubav. Ako ste u vezi, ovaj mlad Mjesec idealan je za vjeridbu, vjenčanje ili obnovu bračnih zavjeta.

Kada Sunce 21. juna uđe u sektor zajedničkih finansija vaše natalne karte, bićete spremni da udružite resurse s voljenom osobom.

Mars 28. juna mijenja znak, pojačavajući romantične strasti. Međutim, retrogradni Merkur 29. juna mogao bi dovesti do nesporazuma u komunikaciji. Moraćete da budete pažljivi ako želite da zadržite dobru atmosferu.

Razriješite finansijska pitanja oko punog Mjeseca 29. juna. To je najbolje vrijeme da ispravite greške ili propuštena plaćanja.

Vaša vladajuća planeta Jupiter narednih godinu dana prolazi kroz kuću putovanja. Daleka putovanja su vaša omiljena stvar, pa su ovo sjajne vijesti.

Jarac

Jun vas zatiče zaposlenijima nego ikad na poslu. Liderska uloga stavlja vas u poziciju šefa, dajući vam priliku da inspirišete svoj tim. Merkur, Venera i Jupiter obezbjeđuju da imate prave ljude uz sebe. Očekujte pobjede.

Vaš bankovni račun raste kada Venera 13. juna pređe u sektor zajedničkih resursa vaše natalne karte. To bi moglo doći kroz nasljedstvo, poreske olakšice ili investicije.

Mlad Mjesec 14. juna signalizira promjenu pozicije ili novi posao. Spremni ste za napredak.

Odnosi zahtijevaju više vaše pažnje kada Sunce 21. juna uplovi u Raka. Vi ste odličan oslonac drugima, pa ćete uživati brinući o potrebama voljenih osoba.

Pažljivo balansirajte privatni i poslovni život kada Mars 28. juna uđe u Blizance. Ovaj tranzit obično ukazuje na vrtoglav tempo na poslu, nešto što može ugroziti vašu sposobnost da se posvetite partneru.

Da stvari budu komplikovanije, Merkur 29. juna kreće retrogradno, što povećava vjerovatnoću nesporazuma. Postavite granice i uspjećete da održite harmoniju. Srećom, pun Mjesec 29. juna sjajan je za zauzimanje za sebe.

Na kraju, tu je još dobrih finansijskih vijesti. Jupiterov ulazak u Lava 30. juna priprema vas za jednogodišnje finansijsko unapređenje.

Privlačićete više novca, ali je važno da njime mudro upravljate, čak i ako budete u iskušenju da ga brzo potrošite. Što budete štedljiviji, veće su šanse da sljedeće godine budete u zavidnoj finansijskoj situaciji.

Vodolija

Ljetna ljubav je na dnevnom redu zahvaljujući Suncu koje tokom prve tri ned‌jelje juna prolazi kroz romantični sektor vaše natalne karte.

Takođe ste u odličnoj poziciji da se uhvatite u koštac s kućnim obavezama zahvaljujući Marsu u zoni doma. Sredite baštu, raščistite ormar i posvetite se projektima renoviranja.

Odnosi nastavljaju da cvjetaju kada Venera 13. juna uđe u vašu kuću partnerstva. Govorite iz srca i to će ojačati vašu povezanost.

Za slobodne Vodolije mlad Mjesec 14. juna mogao bi donijeti novog obožavaoca. Ako ste već u vezi, ta lunacija može biti kosmički podsticaj da odnos ozvaničite.

Takođe je fantastična za začeće d‌jeteta. Već narednog dana Venera pravi harmoničan aspekt s vašom vladajućom planetom Uranom, što je idealno za spontane romantične gestove ili pronalazak ljubavi preko prijatelja.

Sunce 21. juna ulazi u Raka, stavljajući vas u moćnu ulogu na poslu. Vi ste sjajan timski igrač, pa ćete biti odlični u motivisanju kolega.

Mars 28. juna unosi dodatnu strast u ljubavni život kada promijeni znak. Prepustite se strasti.

Ali retrogradni Merkur 29. juna mogao bi da vam otežava da izrazite svoje potrebe. Malo više promišljenosti prije nego što progovorite pomoći će da izbjegnete neprijatne situacije.

Pun Mjesec 29. juna odličan je za aktivnosti koje radite sami. Uzmite slobodan dan i posvetite se sebi.

Jupiter već narednog dana ulazi u Lava, postavljajući temelje za širenje mreže kontakata ili ljubavnu sreću. Možda oboje. Kako god bilo, godina pred vama izgleda obećavajuće za veze, i ljubavne i poslovne.

Ribe

Jun pretvara vaš dom u pravo košnicu aktivnosti. Sunce tri ned‌jelje prolazi kroz vašu porodičnu sferu, što može značiti više druženja i okupljanja.

Ned‌jelju dana nakon što Sunce izađe iz ovog sektora 21. juna, Mars ulazi i održava zabavu sve do avgusta. Žurke pored bazena, kasna okupljanja pod zvijezdama i porodične večere učiniće ovaj mjesec nezaboravnim.

Mlad Mjesec 14. juna najbolja je prilika za ljetne okupljanje u vašem domu. Pošaljite pozivnice i uživajte u ulozi savršenog domaćina. To je takođe odličan dan za kupovinu nekretnine ako tražite novi dom.

Vaš ljubavni pogled na svijet postaje svijetliji kada Sunce 21. juna uđe u Raka. Taj tranzit unosi toplinu u odnose i pomaže vam da se zbližite.

Ipak, nesporazumi su mogući kada Merkur 29. juna krene retrogradno. Pokušajte da razmislite prije nego što nešto kažete i ne shvatajte sve previše lično.

Veče s prijateljima tokom punog Mjeseca 29. juna unosi dodatnu zabavu u vaš mjesec. Opustite se na ljetnom koncertu.

Prilike za zaposlenje rastu kada Jupiter 30. juna uđe u vašu zonu posla. Tokom naredne godine imaćete obećavajuće mogućnosti za istraživanje. Ažurirajte CV i započnite potragu, prenosi Zadovoljna.rs.

Druga strana ovog tranzita jeste poboljšano zdravlje i kvalitetnija medicinska njega. Nema boljeg vremena za promjenu navika. Unapređena rutina podržaće vaše ciljeve kada je kondicija u pitanju.