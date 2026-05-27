Nevjerovatan snimak iz sela kod Kneževa: Medvjedići u akciji

Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији
Foto: ATV

U selu Bastaji, na području opštine Kneževo, zabilježen je rijedak i izuzetno simpatičan prizor koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim - dva mala mečeta koja uče svoje prve "planinarske" korake.

Prva lekcija iz penjanja

Na snimku se jasno vide dva radoznala mladunčeta koja su se, pokazujući zavidnu spretnost, popela visoko na drvo. Dok su mališani "istraživali" šumu, tlo je kontrolisala njihova majka.

Medvjedica je strpljivo i budno stajala ispod drveta, ni na trenutak ne ispuštajući iz vida svoje razigrane potomke.

Upozorenje za mještane i prolaznike: Iako ovaj prizor izgleda idilično i podsjeća na scene iz crtanih filmova, stručnjaci podsjećaju da su medvjedice s mladunčadima izuzetno oprezne i zaštitnički nastrojene. Ako se nađete u sličnoj situaciji, najbolje je ne prilaziti i ne uznemiravati životinje.

