Logo
Large banner

Lični asistent Metjua Perija osuđen na 41 mjesec zatvora

27.05.2026 21:54

Komentari:

0
Глумац Метју Пери.
Foto: Jutjub/skrinšot

Kenet Ivamasa (Kenneth Iwamasa) (60), dugogodišnji lični asistent Metjua Perija, osuđen je na 41 mjesec zatvora, čime je okončana višegodišnja pravna saga oko smrti glumca.

Ivamasa, koji nema medicinsko obrazovanje, priznao je krivicu za udruživanje radi distribucije ketamina koji je doveo do smrti.

Tužilaštvo je utvrdilo da je asistent, u saradnji sa dvojicom ljekara, nabavio ketamin u vrijednosti većoj od 50.000 dolara u nedjeljama pre Perijeve smrti.

Peri pronađen mrtav u džakuziju

Glumac Metju Peri je pronađen mrtav u svom džakuziju u Los Anđelesu u oktobru 2023. godine, a obdukcija je pokazala da je preminuo od akutnih efekata tog anestetika, uz utapanje kao prateći faktor. Ivamasa je priznao da je više puta ubrizgavao drogu glumcu, uključujući i nekoliko in‌jekcija na sam dan njegove smrti.

Sudija Šerilin Piz Garnet istakla je da je Ivamasa bio svestan Perijeve borbe sa zavisnošću i da je nakon njegove smrti pokušao da prikrije dokaze.

Na suđenju u Los Anđelesu, Ivamasa se okrenuo prema glumčevoj porodici i kroz suze se izvinio, rekavši da će kajanje zbog nezakonitih radnji ponijeti u grob.

"Vjerovali smo čovjeku bez savjesti"

Glumčeva porodica uputila je pismo sudu u kojem je navela da nema saosećanja za asistenta kojeg su smatrali čuvarom Perijeve borbe sa zavisnošću.

"Vjerovali smo čovjeku bez savjesti, a moj sin je platio cijenu", napisala je glumčeva majka, Suzan Morison.

Ivamasa je posljednji od petoro optuženih u ovom slučaju kojima je izrečena kazna. Među njima je i Jasvin Šanga, poznata kao Kraljica ketamina, koja je u aprilu osuđena na 15 godina zatvora zbog prodaje smrtonosne serije narkotika.

(Jutarnji.hr)

Podijeli:

Tag :

Metju Peri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Глумац Метју Пери.

Svijet

Osuđena žena koja je ''ubila'' Metjua Perija

1 mj

0
Глумац Метју Пери.

Scena

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

5 mj

0
Глумац Метју Пери.

Scena

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

5 mj

0

BiH

Članovi Predsjedništva BiH se sastaju sa Palmerom

4 god

0

Više iz rubrike

Весна Ђогани пјевачица

Scena

Vesna Đogani o “problemima” sa mužem zbog Harisa Džinovića: "Ne kajem se"

4 h

0
Džejla Ramović i Aleksandra Prijović

Scena

Džejla Ramović i Aleksandra Prijović zapjevale na proslavi: Pjesmom razgalile goste

5 h

0
Цеца и Симоне на вечери

Scena

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

6 h

0
Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

Scena

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

6 h

0

  • Najnovije

22

11

Dodik: Iza zajedničkog teksta Bilta i Petriča o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza

22

04

Kovačević: Šmit više nema podršku za bilo kakve odluke

21

54

Lični asistent Metjua Perija osuđen na 41 mjesec zatvora

21

51

Flin: Mi iz Instituta Gold smo dio rješenja i imamo veliki uticaj

21

44

Šta položaj ušiju mačke govori o njenom raspoloženju

Trenutno na programu

19:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

20:00

Bingo, Lutrija Srbije

bingo

20:30

Skuld

dokumentarni program

21:09

Bitno

informativno politički

22:20

Zagonetni slučajevi doktora Blejka SE02 EP05 (12+, R)

serijski program

23:00

Planinski doktor S04 EP11 (12+, R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner