Lični asistent Metjua Perija osuđen na 41 mjesec zatvora

Kenet Ivamasa (Kenneth Iwamasa) (60), dugogodišnji lični asistent Metjua Perija, osuđen je na 41 mjesec zatvora, čime je okončana višegodišnja pravna saga oko smrti glumca.

Ivamasa, koji nema medicinsko obrazovanje, priznao je krivicu za udruživanje radi distribucije ketamina koji je doveo do smrti.

Tužilaštvo je utvrdilo da je asistent, u saradnji sa dvojicom ljekara, nabavio ketamin u vrijednosti većoj od 50.000 dolara u nedjeljama pre Perijeve smrti.

Peri pronađen mrtav u džakuziju

Glumac Metju Peri je pronađen mrtav u svom džakuziju u Los Anđelesu u oktobru 2023. godine, a obdukcija je pokazala da je preminuo od akutnih efekata tog anestetika, uz utapanje kao prateći faktor. Ivamasa je priznao da je više puta ubrizgavao drogu glumcu, uključujući i nekoliko in‌jekcija na sam dan njegove smrti.

Sudija Šerilin Piz Garnet istakla je da je Ivamasa bio svestan Perijeve borbe sa zavisnošću i da je nakon njegove smrti pokušao da prikrije dokaze.

Na suđenju u Los Anđelesu, Ivamasa se okrenuo prema glumčevoj porodici i kroz suze se izvinio, rekavši da će kajanje zbog nezakonitih radnji ponijeti u grob.

"Vjerovali smo čovjeku bez savjesti"

Glumčeva porodica uputila je pismo sudu u kojem je navela da nema saosećanja za asistenta kojeg su smatrali čuvarom Perijeve borbe sa zavisnošću.

"Vjerovali smo čovjeku bez savjesti, a moj sin je platio cijenu", napisala je glumčeva majka, Suzan Morison.

Ivamasa je posljednji od petoro optuženih u ovom slučaju kojima je izrečena kazna. Među njima je i Jasvin Šanga, poznata kao Kraljica ketamina, koja je u aprilu osuđena na 15 godina zatvora zbog prodaje smrtonosne serije narkotika.

