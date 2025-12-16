Logo
Large banner

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

16.12.2025

21:54

Komentari:

0
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор
Foto: Jutjub/skrinšot

Ljekar Mark Čavez, koji se izjasnio krivim za nabavku ketamina za glumca Metjua Perija prije njegove smrti od predoziranja, osuđen je pred sudom u Los Anđelesu na osam mjeseci kućnog pritvora, javio je AP.

Sudija Šerilin Pis Garnet izrekla je Čavezu kaznu koja uključuje i tri godine boravka na slobodi pod nadzorom.

Uoči izricanja kazne, Čavez se obratio sudiji i rekao da je nedavno izgubio voljenu osobu i da razumije tugu koju je izazvala Perijeva smrt.

"Samo želim da kažem da saosjećam sa porodicom Peri", rekao je on.

Дјечак, насиље

Svijet

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

Čavez je nabavio ketamin i dao ga doktoru Salvadoru Plasensiji, koji je početkom ovog mjeseca osuđen na dvije i po godine zatvora zbog prodaje ketamina Periju u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti.

Čavezovi advokati su ukazali na razliku između dva ljekara i rekli da je Čavez "rano prihvatio odgovornost" i sarađivao sa istražiocima, te da se dobrovoljno odrekao svoje medicinske licence prije saslušanja o pritvoru.

Podijeli:

Tagovi:

Metju Peri

glumac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Scena

Karleuša doživjela nezapamćen debakl: Prazna sala na koncertu

1 h

0
Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП

Scena

Tužne vijesti: Preminuo čuveni EMP

2 h

0
Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Scena

Lepa Lukić progovorila o svom poroku: ''Ne kockam, nego se zabavljam''

3 h

0
Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Scena

Dejan Matić otkrio recept za uspješan brak, tvrdi da je ovo najbitnije

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Ovo je najhladniji grad na svijetu: Evo kako se stanovnici oblače za izlazak iz kuće na -50

21

54

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

21

39

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

21

33

Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina

21

30

Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner