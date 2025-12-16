Logo
Karleuša doživjela nezapamćen debakl: Prazna sala na koncertu

Izvor:

Agencije

16.12.2025

20:20

Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Pjevačica Jelena Karleuša koja sebe naziva divom i često govori da je najpopularnija na Balkanu, za vikend koji je za nama nije uspjela da napuni manji klub u Austriji.

Naime, ona je bila angažovana da u subotu veče 13. decembra pjeva u klubu "Beton" u Lincu, a prema objavama na društvenim mrežama, prodato je samo 97 karata, što je mali broj ljudi, a ono što je šokiralo sve njene fanove jeste to što se ona nije pojavila, te su oni umesto Karleuše slušali di-džeja.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 99. kolu

O tome koliko je ljudi bilo u pomenutoj diskoteci, svjedoče i snimci koji su se pojavili na mrežama.

Kako navode korisnici društvenih mrežama, ona je viša puta odlagala izlazak na binu, da se na kraju ne bi ni pojavila, a di-džej se prisutnima obratio sljedećim riječima: "Karte koje ste kupili važiće za ulaz na koji god vi koncert želite“.

Na povike publike da žele Karleušu, odgovorio je "želim i ja Karleušu, ali kad neće – neće".

"Ne razumijem zašto nije izašla na binu, ovoliko ljudi koji dobrovoljno kupe kartu ima na svakom koncertu“, "Toliko pominje 30 godina karijere, a i dalje nastupa po memljivim klubovima. Pa, budimo realni, je li to zvijezda“, "Realno, za nju je i to previše“, "Mogla je bar zbog fanova da izađe“, "Beton liga“, samo su neki od komentara ispod objave korisnika koji je objavio.

Ono što je takođe bilo zanimljivo korisnicima društvenih mreža jeste informacija da je isto veče, 13. decembra u drugom klubu u Lincu nastupao Saša Matić, kao i da su na njegovom nastupa sva mjesta bila popunjena, što dokazuju slike koje kruže mrežama.

ilu-moda-žena-djevojka-28082025

Zanimljivosti

Ovom znaku stiže najbolji period u posljednjih 10 godina

Karleuša se inače u nedjelju, dan poslije zakazanog a neodržanog nastupa, pojavila na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla“ i pred medijima najavila nove pjesme, dok o debaklu koji je doživjela, odnosno o svom neprofesionalizmu, nije ništa pominjala.

Jelena Karleuša nije jedina kojoj se ovaj scenario desio, manjak ljudi u klubu se desi gotovo svakom pjevaču, ali skoro svako izađe na binu uprkos maloj posjeti, kako bi ispoštovao organizatore i publiku, koliko god malobrojna bila.

Podsjetimo, pred skoro praznim klubom ljetos su nastupile Ivane Bum Nikolić i Sandra Afrika, koje su, za razliku od samozvane dive, postupile kao pravi profesionalci i zabavile posjetioce.

@marko_djedovic Kreveljuša nije sinoc izasla pred publiku jer je prodala 97 ulaznica na nastup VIVA LA NJIVE u Lincu, klub se simbolicno zove BETON. ona vise nije ni BETON LIGA. #karleusa #linc ♬ original sound - Marko Djedovic

Jelena Karleuša

koncert

Austrija

