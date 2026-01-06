Logo
Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

Izvor:

SRNA

06.01.2026

10:35

Komentari:

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u božićnoj čestitki poželio je pravoslavnim vjernicima da praznično vrijeme provedu u dobrom zdravlju, sreći i zadovoljstvu.

Stevandić je istakao da Božić krijepi, daje snagu i smisao, te utvrđuje u temeljnim i postojanim vrijednostima, mira, sloge, zajedništva, uzajamnog poštovanja i bratoljublja, saopšteno je iz Narodne skupštine.

"U čvrstoj vjeri da će Bogomladenac Isus Hristos, u ove praznične dane izliti svoj blagoslov na Republiku Srpsku, te na našu Crkvu i narod, pozdravljam vas tradicionalnim pozdravom: Mir Božiji, Hristos se rodi!", naveo je predsjednik Narodne skupštine.

илу-приганице-крофне-04012026

Savjeti

Bez priganica je Badnje jutro nezamislivo: Sa ovim receptom nećete pogriješiti

Stevandić je čestitku uputio Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim drugim pravoslavnim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru.

"Povodom nastupajućeg praznika Rođenja Gospoda Isusa Hrista - Božića, u ime Narodne skupštine Republike Srpske i svoje, upućujem srdačne čestitke i želim da ovo praznično vrijeme provedete u dobrom zdravlju, sreći i zadovoljstvu", dodao je Stevandić.

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Tagovi:

Nenad Stevandić

Božić

Badnji dan

Komentari (0)
