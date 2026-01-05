Željka Cvijanović poslala snažnu poruku

U Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH u Sarajevu unesen je badnjak, kako to nalažu srpski običaji i tradicija.

Tako je tim povodom poručila Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, Badnji dan, a potom i Božić treba da provedemo u miru, radosti i toplini porodičnog doma.

"Kako nalažu naši običaji i tradicija, u Kabinet srpskog člana Predsjedništva u Sarajevu unesen je badnjak. Želim da sutrašnji Badnji dan, a potom i najradosniji hrišćanski praznik – Božić provedemo u miru, radosti i toplini porodičnog doma", napisala je Željka Cvijanović na društvenim mrežama.