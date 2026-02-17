U Splitu uvredljivi grafiti na račun Zorana Milanovića

Izvor:
Tanjug
17.02.2026
09:36
Komentari:0
Na nekoliko lokacija u Splitu pojavili su se uvredljivi grafiti upućeni hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, koga nazivaju "udbašem" i "lažnim patriotom".
Autori mu poručuju i da "vrati Tuđmanovu bistu", a njega, lidera najuticajnije opozicione SDP Hajdaša Dončića i stranku Možemo, u kojoj je jedan od koordinatora gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, nazivaju i izdajicama.
Hronika
Stradao muškarac u eksploziji, oglasilo se OJT Banjaluka
Jutarnji list podsjeća da ovo nije prvi put da je Milanović meta uvredljivih komentara i grafita ispisanih po zidovima i fasadama zgrada.
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
18
11
17
11
13
11
12
Trenutno na programu