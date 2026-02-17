Logo
U Splitu uvredljivi grafiti na račun Zorana Milanovića

Tanjug

Foto: Tanjug/AP/Richard Drew

Na nekoliko lokacija u Splitu pojavili su se uvredljivi grafiti upućeni hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću, koga nazivaju "udbašem" i "lažnim patriotom".

Autori mu poručuju i da "vrati Tuđmanovu bistu", a njega, lidera najuticajnije opozicione SDP Hajdaša Dončića i stranku Možemo, u kojoj je jedan od koordinatora gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, nazivaju i izdajicama.

Jutarnji list podsjeća da ovo nije prvi put da je Milanović meta uvredljivih komentara i grafita ispisanih po zidovima i fasadama zgrada.

Split

Zoran Milanović

