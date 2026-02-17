Odjeknula eksplozija u Podgorici

Izvor:
Telegraf
17.02.2026
08:18
Komentari:0
Jutros oko 3:45 sati aktivirana je eksplozivna naprava na poslovnom objektu u ulici Princeze Ksenije na Zabjelu u Podgorici.
Kako nezvanično saznaje RTCG u Upravi policije, nastala je veća materijalna šteta, a oštećeno je i više vozila.
Auto-moto
Izbjegnite paprene kazne: Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina
Nema povrijeđenih lica, a o događaju je obaviješten ODT Podgorica.
Obavljen je uviđaj.
Region
13 h0
Region
15 h0
Region
16 h0
Region
16 h0
Najnovije
Najčitanije
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Trenutno na programu