Odjeknula eksplozija u Podgorici

Jutros oko 3:45 sati aktivirana je eksplozivna naprava na poslovnom objektu u ulici Princeze Ksenije na Zabjelu u Podgorici.

Kako nezvanično saznaje RTCG u Upravi policije, nastala je veća materijalna šteta, a oštećeno je i više vozila.

Nema povrijeđenih lica, a o događaju je obaviješten ODT Podgorica.

Obavljen je uviđaj.