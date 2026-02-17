Logo
Odjeknula eksplozija u Podgorici

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

08:18

Одјекнула експлозија у Подгорици

Jutros oko 3:45 sati aktivirana je eksplozivna naprava na poslovnom objektu u ulici Princeze Ksenije na Zabjelu u Podgorici.

Kako nezvanično saznaje RTCG u Upravi policije, nastala je veća materijalna šteta, a oštećeno je i više vozila.

возачка дозвола

Auto-moto

Izbjegnite paprene kazne: Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina

Nema povrijeđenih lica, a o događaju je obaviješten ODT Podgorica.

Obavljen je uviđaj.

Podgorica

Eksplozija

