U Srpskoj rođeno 10 beba

17.02.2026

08:05

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, četiri djevojčice i šest dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištima u Banjaluci i Zvorniku rođene su po dvije bebe, a u Gradišci, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Foči, Bijeljini i Trebinju po jedna beba.

U Banjaluci i Zvorniku rođeni su po dječak i djevojčica, u Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica, a u Prijedoru, Foči, Bijeljini i Trebinju po dječak.

u Nevesinju i Doboju nije bilo poroda.

