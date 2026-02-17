U Srpskoj rođeno 10 beba

17.02.2026
08:05
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, četiri djevojčice i šest dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištima u Banjaluci i Zvorniku rođene su po dvije bebe, a u Gradišci, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Foči, Bijeljini i Trebinju po jedna beba.
U Banjaluci i Zvorniku rođeni su po dječak i djevojčica, u Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica, a u Prijedoru, Foči, Bijeljini i Trebinju po dječak.
u Nevesinju i Doboju nije bilo poroda.
