Sudar u Banjaluci, otežan saobraćaj

Autor:

ATV

09.03.2026

20:19

Саобраћајна незгода у Бањалуци
Foto: ATV

Večeras je u ulici Nikole Pašića u Banjaluci došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Zbog udesa, na ovoj dionici puta otežan je saobraćaj.

Trenutno nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama.

Na vozilima je pričinjena materijalna šteta.

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

