Sudar u Banjaluci, otežan saobraćaj

09.03.2026
Večeras je u ulici Nikole Pašića u Banjaluci došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.
Zbog udesa, na ovoj dionici puta otežan je saobraćaj.
Trenutno nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama.
Na vozilima je pričinjena materijalna šteta.
