Sudar u Banjaluci, otežan saobraćaj

Foto: ATV

Večeras je u ulici Nikole Pašića u Banjaluci došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Zbog udesa, na ovoj dionici puta otežan je saobraćaj. Trenutno nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama. Društvo Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 19. kolu ''petice'' Na vozilima je pričinjena materijalna šteta.

