Dječak (5) sam izašao iz vrtića: Pronađen kod majke, otac bijesan nakon incidenta

Dječak star pet godina jutros nešto poslije 10 časova samostalno je izašao iz vrtića “Boško Buha” u Čačku i otišao na adresu na kojoj je ranije živio sa majkom, informacije su Predškolske ustanove “Radost” iz Čačka.
Vera Jovanović, direktorka Predškolske ustanove “Radost”, u telefonskom razgovoru, navela je da je primijećeno da dječaka nema u vrijeme kada djeca sa vaspitačima uobičajeno izlaze u dvorište vrtića, prenosi RTS.
Uprava vrtića i stručne službe odmah su došle na lice mjesta, nakon čega su vaspitači započeli potragu.
Dječaka su tražili u okolini vrtića i u obližnjim ulicama, prenosi RTS.
Nešto poslije 11 časova pozvana je majka dječaka, koja je potvrdila da je dijete sa
njom.
Majka, koja ima samostalno starateljstvo, i dječak, potom su obavili razgovor sa vaspitačima i upravom ustanove. Na sastanak je pozvan i otac dječaka, koji je odbio da dođe.
U razgovoru za RTS otac dječaka je rekao da je strašno to što je njegov sin išetao iz vrtića neopažen od onih koji treba da vode računa o djeci, ali i da je o tome obavijestio medije i kabinet predsjednika Srbije.
U Predškolskoj ustanovi “Radost” je rečeno da je “najvažnije da je dječak dobro i nepovrijeđen”, a vaspitači koji su zaduženi za tu vrtićku grupu biće, kako je rečeno, “tretirani u skladu sa procedurom predviđenom zakonom za ovakve slučajeve”.
