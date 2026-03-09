Logo
Dječak (5) sam izašao iz vrtića: Pronađen kod majke, otac bijesan nakon incidenta

Autor:

ATV

09.03.2026

17:31

Komentari:

0
Foto: ATV

Dječak star pet godina jutros nešto poslije 10 časova samostalno je izašao iz vrtića “Boško Buha” u Čačku i otišao na adresu na kojoj je ranije živio sa majkom, informacije su Predškolske ustanove “Radost” iz Čačka.

Vera Jovanović, direktorka Predškolske ustanove “Radost”, u telefonskom razgovoru, navela je da je primijećeno da dječaka nema u vrijeme kada djeca sa vaspitačima uobičajeno izlaze u dvorište vrtića, prenosi RTS.

Uprava vrtića i stručne službe odmah su došle na lice mjesta, nakon čega su vaspitači započeli potragu.

Dječaka su tražili u okolini vrtića i u obližnjim ulicama, prenosi RTS.

Nešto poslije 11 časova pozvana je majka dječaka, koja je potvrdila da je dijete sa

njom.

Otac se oglasio: “To je strašno”

Majka, koja ima samostalno starateljstvo, i dječak, potom su obavili razgovor sa vaspitačima i upravom ustanove. Na sastanak je pozvan i otac dječaka, koji je odbio da dođe.

U razgovoru za RTS otac dječaka je rekao da je strašno to što je njegov sin išetao iz vrtića neopažen od onih koji treba da vode računa o djeci, ali i da je o tome obavijestio medije i kabinet predsjednika Srbije.

U Predškolskoj ustanovi “Radost” je rečeno da je “najvažnije da je dječak dobro i nepovrijeđen”, a vaspitači koji su zaduženi za tu vrtićku grupu biće, kako je rečeno, “tretirani u skladu sa procedurom predviđenom zakonom za ovakve slučajeve”.

