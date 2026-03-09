Logo
Tuča žena na 8. mart: Zbog haosa reagovala policija

ATV

09.03.2026

17:03

Туча жена на 8. март: Због хаоса реаговала полиција

U nedjelju, 8. marta, došlo je do fizičkog sukoba dvije ženske osobe u Zenici, saopštio je MUP ZDK.

Incident se desio u 17:15 sati u ulici Prve zeničke brigade.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Scena

Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

"Od strane R.D, rođene 1987. godine, izvršen je fizički napad nad R.I, rođenoj 1997. godine, iz Zenice, kojom prilikom su obje ženske osobe zadobile teške tjelesne povrede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica", saopšteno je.

R.D. je uhapšena, a policija je izvršila uviđaj te nastavlja aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela 'Nasilničko ponašanje'.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Društvo

Iguman objasnio zašto je pušenje na slavi veliki grijeh

Na području Zeničko-dobojskog kantona juče, 8. marta, javni red i mir je narušen u petnaest slučajeva.

U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

