Tuča žena na 8. mart: Zbog haosa reagovala policija

U nedjelju, 8. marta, došlo je do fizičkog sukoba dvije ženske osobe u Zenici, saopštio je MUP ZDK.

Incident se desio u 17:15 sati u ulici Prve zeničke brigade.

"Od strane R.D, rođene 1987. godine, izvršen je fizički napad nad R.I, rođenoj 1997. godine, iz Zenice, kojom prilikom su obje ženske osobe zadobile teške tjelesne povrede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica", saopšteno je.

R.D. je uhapšena, a policija je izvršila uviđaj te nastavlja aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela 'Nasilničko ponašanje'.

Na području Zeničko-dobojskog kantona juče, 8. marta, javni red i mir je narušen u petnaest slučajeva.

U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.