Evakuisan Avazov toranj, policija na terenu

Sarajevu je danas zaprimljena dojava o postavljenoj bombi u Avazovom tornju, nakon čega su na teren odmah upućene policijske ekipe koje provode kontradiverzioni (KDZ) pregled objekta, saznaje Crna-Hronika.

Prema dostupnim informacijama, cijela zgrada sa 35 spratova je blokirana, a iz bezbjednosnih razloga izvršena je potpuna evakuacija.

Svi radnici, uposlenici i osoblje koji su se u tom trenutku nalazili u objektu morali su napustiti toranj.

Iz Operativnog centra MUP-a KS za Crnu-Hroniku potvrđeno je da su policijski službenici na terenu i da je u toku KDZ pregled.

Policijski službenici trenutno obezbjeđuju šire područje oko zgrade, dok specijalizovane ekipe detaljno pregledaju prostor kako bi utvrdile da li postoji stvarna opasnost.

Više informacija o ovom događaju očekuje se nakon završetka KDZ pregleda i zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.