Pronašla torbu s novcem, traži vlasnicu da joj vrati

Autor:

ATV

05.03.2026

12:19

Komentari:

0
Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати

U vremenu kada često slušamo negativne priče, iz Zenice stiže jedan lijep i human gest koji pokazuje da poštenje i dalje živi među našim sugrađanima.

Naime, Zeničanka Amina pronašla je torbicu koja je ostavljena na klupi kod Bosanke, a umjesto da je zadrži, odlučila je učiniti sve kako bi je vratila njenoj vlasnici.

Туча кошаркашица

Košarka

Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

U torbici se ne nalaze nikakvi dokumenti, ali unutra ima novčanik sa novcem, češalj, nekoliko stikera i još sitnica.

Zbog stvari koje su pronađene u torbici, pretpostavlja se da bi mogla pripadati djevojčici, vjerovatno mlađoj od 15 godina.

Болница

Zdravlje

Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

Amina se nada da će se, zahvaljujući objavi na društvenim mrežama i portalima, javiti osoba kojoj torbica pripada kako bi joj bila vraćena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

