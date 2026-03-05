Pronašla torbu s novcem, traži vlasnicu da joj vrati

U vremenu kada često slušamo negativne priče, iz Zenice stiže jedan lijep i human gest koji pokazuje da poštenje i dalje živi među našim sugrađanima.

Naime, Zeničanka Amina pronašla je torbicu koja je ostavljena na klupi kod Bosanke, a umjesto da je zadrži, odlučila je učiniti sve kako bi je vratila njenoj vlasnici.

Košarka Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

U torbici se ne nalaze nikakvi dokumenti, ali unutra ima novčanik sa novcem, češalj, nekoliko stikera i još sitnica.

Zbog stvari koje su pronađene u torbici, pretpostavlja se da bi mogla pripadati djevojčici, vjerovatno mlađoj od 15 godina.

Zdravlje Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

Amina se nada da će se, zahvaljujući objavi na društvenim mrežama i portalima, javiti osoba kojoj torbica pripada kako bi joj bila vraćena.