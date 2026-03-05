Kovačević: Raduje me da je kongresmenka Luna čula mnogo dobrih glasova o Srpskoj

Autor:ATV
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da mu je bilo drago čuti riječi američke kongresmenke iz Republikanske stranke Ane Pauline Lune da je u veoma kratkom vremenu čula mnogo pozitivnih glasova iz Republike Srpske i o Republici Srpskoj.
"To je najbolji pokazatelj da Republika Srpska radi dobar posao u korist svojih građana, ali isto tako i da ima veliki broj dobrih i uticajnih prijatelja. Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ja učestvujemo u Vašingtonu na poziv kongresmenke Ane Pauline Lune na konferenciji Savez suverenih nacija", ističe Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kovačević ističe da ga raduje i činjenica da su na konferenciji zajedno sa patriotama iz cijelog svijeta konstatovali da je došlo krajnje vrijeme da se kao politički istomišljenici ujedine i budu od pomoći jedni drugima.
