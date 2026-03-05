Fond PIO pojasnio nova pravila za isplatu penzije putem punomoći

Penzioneri koji žive u inostranstvu neće morati lično dolaziti u Republiku Srpsku da bi otvorili račune za isplate penzija, već će u svojoj zemlji boravka moći da ovlaste nekoga ko će u njihovo ime riješiti primanja u Srpskoj.

Punomoć kod notara ili nadležne institucije

Kako je pojasnio direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS Mladen Milić, penzineri koji žive u nekoj od zemalja van BiH moraće da kod notara, advokata ili nadležnog penzijskog fonda u zemlji boravka naprave punomoć na ime osobe koja će za njih otvoriti račin ili nastaviti da prima novac.

Korisnik, kako je naveo, može ovlastiti drugu osobu da u njegovo ime otvori račun u jednoj od tri banke koje su pojednostavile procedure, a to su Naša banka, NLB banka i Banka Poštanske štedionice.

- Na primjer, ako korisnik živi u Italiji, on može ovlastiti nekoga da u njegovo ime otvori račun u navedenim bankama. Isplata penzije vrši se na taj račun, a sredstva će se moći koristiti preko kartice ili uz posebno ovlašćenje - objasnio je Milić.

Šta je sa isplatom putem pošte?

Što se tiče korisnika koji primaju penziju putem poštara oni će i dalje moći da nastave primati penziju, ukoliko nije potrebno ništa mijenjati.

- Dovoljno je potpisati novu izjavu ili punomoć, ako je potrebno - naveo je Milić i dodao da će svi slučajevi biti riješeni, a građani koji imaju pitanja mogu dostaviti podatke Fondu da se provjeri da li je potrebna promjena u načinu isplate.

Podrška penzionerskih udruženja

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović kazao je za "Glas" da oni podržavaju odluku Fonda PIO RS o ukidanju isplate penzija putem punomoći, s ciljem sprečavanja zloupotreba.

- To je mjera da bi se spriječile zloupotrebe do kojih je dolazilo do sada. Penzioneri moraju sami primati svoje penzije, a svako ovlašćenje mora biti jasno definisano i redovno obnovljeno - rekao je Trifunović.

On je dodao da će nova procedura značiti olakšanje za penzionere, jer im omogućava da nastave primati penziju na pravi način, uz zaštitu od mogućih nepravilnosti.

Zabune nakon najave izmjena

Saopštenje Fonda PIO da će od 1. maja 2026. godine ukinuti isplate penzije putem punomoći datih Fondu izazvalo je brojne zabune kod korisnika ovog prava u inostrastvu, ali i kod onih kojima je punomoć data. Zbog toga su se pojedini korisnici punomoći obratili redakciji "Glasa" i zatražili pojašnjenje ove nedoumice.

- Uplašila sam se da moja tetka koja živi u Austriji ostati bez penzije, jer nije u mogućnosti doći u Republiku Srpsku da dostavi svu dokumentaciju koju trenutno traži Fond PIO - rekla nam je jedna korisnica ovog prava.

Apel

Fond PIO apeluje na sve korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a koji žive u inostranstvu, da usklade svoj status sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana BiH, a u slučaju nepostupanja do 30. aprila 2026. godine, isplata penzije će biti privremeno obustavljena.

- Navedenim zakonom državljanin koji se stalno nastani u inostranstvu ili u inostranstvu boravi duže od tri mjeseca dužan da odjavi prebivalište u BiH i prijavi mjesto boravka u inostranstvu putem nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva - naveli su iz Fonda PIO.