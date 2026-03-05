Logo
Large banner

CIK razriješio Miodraga Mišića dužnosti, mijenja ga Dalibor Panić

Autor:

Stevan Lulić

05.03.2026

11:09

Komentari:

0
ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић
Foto: Printscreen/Youtube/CIK

Centralna izborna komisija BiH (CIK) razriješila je Miodraga Mišića dužnosti narodnog poslanika u Parlamentu Republike Srpske.

Umjesto njega u Narodnu Skupštinu Srpske ušao je Dalibor Panić.

Razrješenje Mišića dolazi nakon što je podnio ostavku jer je postavljen za direktora Inspektorata Republike Srpske.

Sa druge strane, Panić je prije preuzimanja poslaničkog mandata obavljao funkciju generalnog sekretara Vlade Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Miodrag Mišić

Narodna skupština Republike Srpske

Dalibor Panić

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Основни суд у Бањалуци

Republika Srpska

Osnovni sud u Banjaluci odgovorio Seni Uzunović: Rješenje smo već donijeli

2 h

3
Данас сједница Владе Српске у Сокоцу

Republika Srpska

Danas sjednica Vlade Srpske u Sokocu

4 h

0
Ана Паулина Луна и Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Važno povezivanje političkih snaga koje se bore za demokratiju i volju naroda

4 h

0
Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Vučić - veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner