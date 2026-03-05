CIK razriješio Miodraga Mišića dužnosti, mijenja ga Dalibor Panić

Autor:Stevan Lulić
05.03.2026
11:09
Komentari:0
Centralna izborna komisija BiH (CIK) razriješila je Miodraga Mišića dužnosti narodnog poslanika u Parlamentu Republike Srpske.
Umjesto njega u Narodnu Skupštinu Srpske ušao je Dalibor Panić.
Razrješenje Mišića dolazi nakon što je podnio ostavku jer je postavljen za direktora Inspektorata Republike Srpske.
Sa druge strane, Panić je prije preuzimanja poslaničkog mandata obavljao funkciju generalnog sekretara Vlade Republike Srpske.
