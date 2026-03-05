Osnovni sud u Banjaluci odgovorio Seni Uzunović: Rješenje smo već donijeli

Autor:ATV
Već je donijeto pravosnažno rješenje po pitanju zahtjeva da se Milorad Dodik izbriše iz registra kao predsjednik SNSD-a, a njime je takav zahtjev odbijen, stoji u odgovoru Osnovnog suda u Banjaluci upućenog Sudu BiH, potvrđeno je za ATV.
Podsjećamo, Sena Uzunović je ponovo zatražila od suda u Banjaluci da Dodika izbrišu iz registra kao predsjednika stranke.
Osnovni sud u Banjaluci je u odgovoru podsjetio Senu Uzunović da je ovaj sud u tročlanom vijeću donio rješenje koje je pravosnažno od 25. decembra prošle godine. A prema tom rješenju, Milorad Dodik ostaje predsjednik SNSD-a.
Sud je tada konstatovao da je Milorad Dodik funkcioner SNSD-a, a ne sama stranka, te da se iz tih razloga ne mogu primijeniti odredbe 26. i 27. Zakona o političkim organizacijama.
Konstatovano je da se ni po Zakonu o vanparničnom postupku ne može reagovati po ovom pitanju.
