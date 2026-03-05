Logo
Cvijanović: Važno povezivanje političkih snaga koje se bore za demokratiju i volju naroda

ATV

05.03.2026

08:15

Ана Паулина Луна и Жељка Цвијановић
Foto: x.com/Cvijanovic_Z

Nakon sjajnog sastanka prošlog mjeseca, bilo mi je drago ponovo sresti članicu Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Anu Paulinu Lunu, koja je bila domaćin prijema za učesnike Inauguralnog samita Saveza suverenih nacija, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Radujem se što ću, na njen poziv, učestvovati na ovom skupu. Veoma je važno da se snažnije povežu političke snage širom svijeta koje se bore za odbranu demokratskih vrijednosti, suvereniteta, volje naroda i slobode govora", navela je ona na Iks-u.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Željka Cvijanović

Amerika

