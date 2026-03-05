Danas počinje isplata za ove korisnike

Autor:ATV
05.03.2026
07:41
Komentari:0
U Republici Srpskoj danas počinje februarska isplata dječijeg dodatka za 16.937 djece ili 9.963 roditelja, za šta je obezbijeđeno 2.584.470 KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.
Materinski dodatak primiće 3.445 porodilja i za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.398.670 KM.
Svijet
Oboreni iranski bombarderi neposredno pred napad na američku bazu
Pravo na pronatalitetnu naknadu ostvarile su 144 porodilje za 114 trećerođene i 36 četvrtorođene djece, a za isplatu je obezbijeđeno 84.600 KM.
Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 329.000 KM za 645 porodilja, odnosno 658 novorođenčadi.
Hronika
Psi rastrgali ženu: Poznato u kakvom je stanju
Februarskom isplatom za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju predviđene su 343.374 KM.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
12 h2
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
13 h5
Republika Srpska
15 h0
Najnovije
Najčitanije
08
36
08
33
08
26
08
26
08
25
Trenutno na programu