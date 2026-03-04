Sastanak u Vašingtonu: Cvijanović sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija

Izvor:
ATV
04.03.2026
18:54
Komentari:2
U okviru posjete SAD, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, sastala se sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija B’nai Brit.
"U okviru posjete SAD, u Vašingtonu sam se danas sastala sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija B’nai Brit - rabinom Erikom Fasfildom, Američko - jevrejskog komiteta - rabinom Endrjuom Bejkerom i Nacionalne koalicije za podršku evroazijskom jevrejstvu - Markom Levinom", rekla je Cvijanović.
Republika Srpska i Država Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani tradicionalnim prijateljskim vezama, rekla je Cvijanović na sastanku.
"Tokom sastanka sam istakla da su Republika Srpska i Država Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani tradicionalnim prijateljskim vezama, te izrazila zadovoljstvo dobrom saradnjom sa jevrejskim organizacijama u SAD. Ukazala sam na civilizacijsku obavezu zajedničke borbe protiv antisemitizma, kao i svih vidova ekstremizma", kaže srpski član Predsjedništva.
Ona je ovom prilikom o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH.
"Ovom prilikom, sagovornike sam upoznala o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i nastojanjima Republike Srpske da zaštiti svoja ustavna prava. Naglasila sam da je krajnje vrijeme da BiH odbaci strani intervencionizam, a da se vrati Ustavu, konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti", navodi Cvijanović.
