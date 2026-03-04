Logo
Large banner

Sastanak u Vašingtonu: Cvijanović sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija

Izvor:

ATV

04.03.2026

18:54

Komentari:

2
Састанак у Вашингтону: Цвијановић са представницима утицајних јеврејских организација
Foto: Instagram

U okviru posjete SAD, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, sastala se sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija B’nai Brit.

"U okviru posjete SAD, u Vašingtonu sam se danas sastala sa predstavnicima uticajnih jevrejskih organizacija B’nai Brit - rabinom Erikom Fasfildom, Američko - jevrejskog komiteta - rabinom Endrjuom Bejkerom i Nacionalne koalicije za podršku evroazijskom jevrejstvu - Markom Levinom", rekla je Cvijanović.

Republika Srpska i Država Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani tradicionalnim prijateljskim vezama, rekla je Cvijanović na sastanku.

"Tokom sastanka sam istakla da su Republika Srpska i Država Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani tradicionalnim prijateljskim vezama, te izrazila zadovoljstvo dobrom saradnjom sa jevrejskim organizacijama u SAD. Ukazala sam na civilizacijsku obavezu zajedničke borbe protiv antisemitizma, kao i svih vidova ekstremizma", kaže srpski član Predsjedništva.

Ona je ovom prilikom o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH.

"Ovom prilikom, sagovornike sam upoznala o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i nastojanjima Republike Srpske da zaštiti svoja ustavna prava. Naglasila sam da je krajnje vrijeme da BiH odbaci strani intervencionizam, a da se vrati Ustavu, konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti", navodi Cvijanović.

Podijeli:

Tag :

Željka Cvijanović

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

BiH

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

4 h

0
Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином

Republika Srpska

Odličan i konstruktivan sastanak u Bijeloj kući: Cvijanović razgovarala sa Mekloflinom

1 d

11
Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Svijet

Ko je Džerod Ejgen? Visoki savjetnik Donalda Trampa sastao se sa Željkom Cvijanović

1 d

0
Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД

Republika Srpska

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

1 d

11

Više iz rubrike

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Republika Srpska

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

4 h

0
Стевандић: Додик има политичку моћ, бесмислено инсистирање Сарајева

Republika Srpska

Stevandić: Dodik ima političku moć, besmisleno insistiranje Sarajeva

5 h

0
Огласио се суд у Бањалуци о захтјеву Узуновићеве за брисање Додика из регистра

Republika Srpska

Oglasio se sud u Banjaluci o zahtjevu Uzunovićeve za brisanje Dodika iz registra

5 h

2
Колегијум НСРС

Republika Srpska

Poznat datum održavanja posebne i redovne sjednice NSRS

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Odron u rudniku u Kongu: Poginulo više od 200 ljudi, među njima i 70 d‌jece

21

02

ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner