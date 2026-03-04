Logo
Poznat datum održavanja posebne i redovne sjednice NSRS

Autor:

ATV

04.03.2026

14:42

Колегијум НСРС
Foto: Ustupljena fotografija

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da budu razmotreni prijedlozi rezolucije SDS-a, SNSD-a i Kabineta predsjednika NSRS, biće održana 17. marta.

Postignut je kompromis da šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazualica i savjetnik predsjednika NSRS Dragan Dakić, u ime tri predlagača, pokušaju da uobliče ove prijedloge u jedan dokument do 16. marta.

Nakon posebne, istog dana biće održana i redovna sjednica Parlamenta na kojoj će biti razmotrena i tri zakona koje je Ana Trišić Babić, dok je bila vršilac dužnosti predsjednika Srpske, vratila u skupštinsku proceduru.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić rekao je da rezolucija mora da bude prilagođena međunarodnom pravu, kompatibilna sa dokumentima UN i deklaracijom koju je usvojila Skupština 2014. godine.

Bodiroga je rekao da je SDS predlozio rezoluciju i tražio saglasnost i učešće svih u izradi teksta.

REGISTRACIJA VOZILA

Društvo

Ponovo poskupljuje registracija vozila

"Mi ćemo ostati pri svojoj rezoluciji, ali ćemo dodati još jedan stav - uklanjanje simbola NDH u Republici Srpskoj. Predložićemo i zaključak - izmjene Krivičnog zakonika i kaznu zatvora za veličanje ustaštva", rekao je on i dodao da slijedi usaglašavanje sa SNSD-om i Kabinetom predsjednika NSRS, ali da ne vjeruje da će se usaglasiti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

