Sutra na Sokocu sjednica Vlade Srpske

Sjednica Vlade Republike Srpske sutra, 5. marta, biće održana u istočnom dijelu Srpske, tačnije na Sokocu.
Dnevni red sjednice biće objavljen do kraja dana, a pred ministrima će se naći više prijedloga i nacrta zakonskih rješenja.
Premijer Srpske Savo Minić, kada je preuzeo tu dužnost, najavio je da će sjednice Vlade biti održavane širom Srpske. Do sada je sjednica održana u Hercegovini, tačnije u Trebinju i u Brodu.
