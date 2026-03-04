Sutra na Sokocu sjednica Vlade Srpske

Dnevni red sjednice biće objavljen do kraja dana, a pred ministrima će se naći više prijedloga i nacrta zakonskih rješenja.

Srbija Važno za buduće penzionere: Ovo su nova pravila za ostvarivanje penzije

Premijer Srpske Savo Minić, kada je preuzeo tu dužnost, najavio je da će sjednice Vlade biti održavane širom Srpske. Do sada je sjednica održana u Hercegovini, tačnije u Trebinju i u Brodu.