Sutra na Sokocu sjednica Vlade Srpske

Autor:

ATV

04.03.2026

11:43

Komentari:

0
Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске
Foto: ATV

Sjednica Vlade Republike Srpske sutra, 5. marta, biće održana u istočnom dijelu Srpske, tačnije na Sokocu.

Dnevni red sjednice biće objavljen do kraja dana, a pred ministrima će se naći više prijedloga i nacrta zakonskih rješenja.

Premijer Srpske Savo Minić, kada je preuzeo tu dužnost, najavio je da će sjednice Vlade biti održavane širom Srpske. Do sada je sjednica održana u Hercegovini, tačnije u Trebinju i u Brodu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

