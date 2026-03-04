Logo
Sjednica Kolegijuma NSRS

ATV

04.03.2026

08:03

Сједница Колегијума НСРС
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine za danas.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red - utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Trideset četvrte posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, kao i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Osamnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Kolegijum NSRS

NSRS

sjednica

