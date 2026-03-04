Sjednica Kolegijuma NSRS

Autor:ATV
04.03.2026
08:03
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine za danas.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red - utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Trideset četvrte posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, kao i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Osamnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
