Zima se ne predaje: Vraća se snijeg u dijelove BiH

04.03.2026

Требиње
Foto: ATV

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepeni porast oblačnosti. Krajem dana i tokom noći se očekuje i slaba kiša.

Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 13 do 19 stepeni.

Jutro u četvrtak pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva je moguća slaba kiša, a na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U petak sunčano. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u subotu. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Vjetar slab u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 20 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

