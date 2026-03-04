Logo
Mart donosi obnovu za 3 znaka Zodijaka: Stiže proljećno olakšanje

ATV

04.03.2026

10:17

horoskop astrologija
Ulaskom u mjesec mart, sve smo bliži početku proljeća, po mnogima najljepšeg godišnjeg doba.

Tmurni dani i najduže noći polako ostaju iza nas, a počinjemo da osećamo prve nagovještaje proljeća, koje donosi obnovu i novi početak. Tri horoskopska znaka osjetiće više olakšanja tokom marta zahvaljujući astrološkim tranzitima koji osvjetljavaju njihov kosmički put.

Jako je važno da naglasimo da treba pročitati i ako vam se Sunce, Mjesec ili Ascendent nalazi u nekim od ovih znakova.

Ovan

Sa dolaskom proljećne ravnodnevice 20. marta, Ovnovi će osjetiti veliku radost. Sunce ulazi u znak Ovna, čime počinje njihova rođendanska sezona, a ujedno se završava i retrogradni Merkur. Ovaj kardinalni znak osjetiće nalet svježe energije, strasti i entuzijazma, spreman za nove avanture.

Zanimljivosti

Muškarci rođeni u ova 2 horoskopska znaka su najveći slabići

Iako bi strpljenje i dalje moglo biti na testu zbog uticaja Saturna, planete karme i discipline, kao i Neptuna, planete iluzija, vraća se snažniji osjećaj svjesne volje i unutrašnje snage. To će im pomoći da ponovo probude svoj hrabri, vatreni duh.

Rak

Retrogradni Jupiter završava se 11. marta u vašem znaku. Ova planeta sreće donosi dodatni talas pozitivne energije. Bićete spremni da preuzmete inicijativu, uz porast samopouzdanja koji vas podstiče da vjerujete svojim instinktima, pratite intuiciju i povučete hrabre poteze u skladu sa svojim najvišim ciljevima.

Zračićete prirodnim liderskim kvalitetima, pa će drugi željeti da vas slede. Vjerujte svojoj sposobnosti da gradite zajednicu i prepoznate duboke emotivne istine koje se kriju ispod površine.

Ribe

Mart će podstaći Ribe da na početku mjeseca otpuste zastarjele obrasce i cikluse. Do kraja mjeseca dobiće više jasnoće, uvida i pravca. Retrogradni Merkur ostaje u njihovom znaku tokom većeg dijela marta, sve do 20. marta.Ova planeta komunikacije i fokusa, koja djeluje kao da se kreće unazad, podstiče Ribe da potraže odgovore u sebi dok se spoljašnje okolnosti mijenjaju. Očekujte druge šanse, prilike za razjašnjavanje nesporazuma i rješavanje starih pitanja, prenosi Ona.

