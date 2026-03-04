Logo
Važno za buduće penzionere: Ovo su nova pravila za ostvarivanje penzije

ATV

04.03.2026

11:32

Foto: Matthias Zomer/Pexels

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je da je izvršena velika reorganizacija i izmjena obrazaca zahtjeva, čime će proces ostvarivanja prava na penziju i druge naknade postati znatno jednostavniji i brži.

Glavna novina za građane je drastično smanjenje administracije. Umjesto dosadašnjih 190 različitih obrazaca, koji su bili raspoređeni u tri rubrike, Fond je sistematizovao dokumentaciju na svega 62 nova obrasca. Svi oni se sada nalaze na jednom mjestu, u rubrici pod nazivom „Zahtjevi u vezi sa ostvarivanjem prava” na zvaničnom sajtu Fonda.

Šta je novo u formularima?

Novi obrasci nisu samo brojčano smanjeni, već su i sadržajno prilagođeni aktuelnim zakonskim izmjenama. Najvažnije promjene uključuju:

Staž u inostranstvu: Obrasci su dopunjeni posebnim poljima koja se odnose na radni staž ostvaren van granica Srbije, što će olakšati postupak onima koji imaju dio staža u drugim državama.

Kontakt putem imejla: Pored dosadašnjeg broja telefona, građani sada kao obavezan kontakt podatak mogu da upišu i svoju imejl adresu, čime se modernizuje komunikacija sa Fondom.

Ažurirani spiskovi dokaza: Izmjenjeni su i spiskovi prateće dokumentacije koju stranke prilažu uz zahtjeve, kako bi se izbjeglo nepotrebno prikupljanje papira koji više nisu relevantni, prenosi Telegraf.

