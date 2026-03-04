Logo
Turčin (24), poslije masovne tuče zario muškarcu nož u grudi

Izvor:

Telegraf

04.03.2026

10:34

Турчин (24), послије масовне туче зарио мушкарцу нож у груди
Foto: Unsplash

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Republike Turske Adema Y. (24) zbog postojanja opravdane sumnje da je 11. septembra 2025. godine na teritoriji GO Zvezdara pokušao ubiti državljanina Republike Kirgistan Z.A.E.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Ademu Y. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično djelo.

Postoji opravdana sumnja da se Adem Y. 11. septembra oko 1:30 u društvu sa još četiri državljanina Republike Turske u ulici Nikole Doksata našao sa

petoricom državljana Republike Kirgistan, među kojima je bio i oštećeni Z.A.E, gdje je najpre došlo do rasprave i svađe, a zatim i do razmene udaraca i guranja.

Полиција код Градског стадиона

Banja Luka

Banjalučka policija uputila hitan apel građanima: Kazne su 1.000 KM

Nakon toga je, kako se sumnja, Adem Y. izvadio nož i krenuo prema oštećenom koji se pomerao unazad, ali mu je osumnjičeni prišao i zadao mu ubod nožem u predelu gornjeg dijela abdomena, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život, prenosi Telegraf.

