Avion sa srpskim državljanima sletio u Beograd: Uspješno evakuisani iz Izraela

Izvor:

Agencije

03.03.2026

21:46

Komentari:

0
Avion sa srpskim državljanima, prethodno evakuisanim iz Izraela, a koji je poletio iz egipatskog grada Tabe, večeras je sletio u Beograd.

To je inače drugi avion kojima se državljani Srbije vraćaju iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku nakon jutrošnjeg leta iz Dubaija.

Tokom noći očekuje se i da "embrajer" nacionalne avio kompanije iz Šarm el Šeika doveze grupu srpskih državljana koja je takođe evakuisana iz Izraela.

Podsjetimo, pilot srpske avio-kompanije "Er Srbija" obratio se kratkom porukom građanima pred polazak za Šarm el Šejk u Egiptu gdje čekaju srpski državljani.

Oni su tamo stigli iz Tel Aviva u Izraelu.

"Upravo se spremamo za let ka Šarm el Šeiku koji je Vlada Republike Srbije u saradnji sa nacionalnom avio kompanijom organizovala za srpske državljane. Er Srbija je kao i svaki put tu za svoje državljane. Vidimo se po slijetanju u Beogradu", poručio je srpski pilot u snimku koji je objavila "Instagram" stranica "192_rs".

