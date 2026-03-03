Avion sa srpskim državljanima sletio u Beograd: Uspješno evakuisani iz Izraela

Izvor:
Agencije
03.03.2026
21:46
Komentari:0
Avion sa srpskim državljanima, prethodno evakuisanim iz Izraela, a koji je poletio iz egipatskog grada Tabe, večeras je sletio u Beograd.
To je inače drugi avion kojima se državljani Srbije vraćaju iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku nakon jutrošnjeg leta iz Dubaija.
Tokom noći očekuje se i da "embrajer" nacionalne avio kompanije iz Šarm el Šeika doveze grupu srpskih državljana koja je takođe evakuisana iz Izraela.
Podsjetimo, pilot srpske avio-kompanije "Er Srbija" obratio se kratkom porukom građanima pred polazak za Šarm el Šejk u Egiptu gdje čekaju srpski državljani.
Oni su tamo stigli iz Tel Aviva u Izraelu.
"Upravo se spremamo za let ka Šarm el Šeiku koji je Vlada Republike Srbije u saradnji sa nacionalnom avio kompanijom organizovala za srpske državljane. Er Srbija je kao i svaki put tu za svoje državljane. Vidimo se po slijetanju u Beogradu", poručio je srpski pilot u snimku koji je objavila "Instagram" stranica "192_rs".
Najnovije
Najčitanije
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Trenutno na programu