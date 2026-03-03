Ovo je novo američkog oružje! Upravo je prvi put upotrebljeno protiv Irana

Sjedinjene Američke Države su prvi put uspješno upotrebile jeftini samoubilački dron "LUCAS" u borbi na teritoriji Irana. Ovaj sistem je u Pentagonu predstavljen prije samo osam mjeseci, što je rekordno kratko vrijeme za uvođenje novog oružja.

Dron proizvodi kompanija SpektreWorks iz Arizone, a zvanično je predstavljen u julu 2025. godine. Ministar odbrane Pit Hegset lično je promovisao ovaj projekat kao deo nove strategije masovnog naoružavanja.

Po uzoru na "Šahed"

"LUCAS" je direktan odgovor na iranske dronove "Šahed", na koje po spoljnom izgledu veoma podsjeća. Američka Centralna komanda potvrdila je da je ovaj model napravljen upravo po uzoru na iransku tehnologiju.

Brzo raspoređivanje ovog drona predstavlja odstupanje od starih procedura Pentagona koje su trajale godinama. Odluka o ubrzanju donijeta je na osnovu iskustava iz rata u Ukrajini, gdje su jeftini dronovi postali ključni.

Projekat se finansira iz milijardu dolara vrijednog "Programa dominacije dronovima“. Ovaj program je dio šireg zakona pod nazivom „One Big Beautiful Bill Act“ iz 2025. godine.

Može da se lansira sa kamiona

"LUCAS" je dizajniran tako da se lako može prilagoditi različitim vrstama napada i komunikacionih sistema. Lansira se veoma jednostavno, direktno sa zemlje ili sa običnog kamiona.

Cijena jednog drona je oko 35.000 dolara, što ga čini izuzetno pristupačnim za masovnu upotrebu. Poređenja radi, sofisticirani dron MQ-9 Riper košta i do 40 miliona dolara po komadu.

Vlada SAD je vlasnik intelektualne svojine nad ovim dizajnom, pa ga može proizvoditi bilo koja fabrika u zemlji. Na ovaj način Vašington želi da osigura da uvijek ima dovoljno dronova za taktiku „roja“ u sukobu sa Iranom.