Tramp: Cijene nafte će pasti kada se završi rat

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će nakon rasta, cijene nafte pasti kada se završi rat u Iranu, kao i da bi neko ko živi u Iranu vjerovatno bio pogodniji kandidat za preuzimanje zemlje od sina bivšeg iranskog šaha u egzilu, Reze Pahlavija, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Ovalnoj sobi rekao da će vjerovatno, zbog napada SAD i Izraela na Iran, cijene nafte biti "visoke neko vrijeme", ali da će pasti kada se sve završi, i da će čak biti niže nego prije, prenosi Bi-Bi-Si.

- Dakle, ako budemo imali malo više cijene nafte neko vrijeme, čim se ovo završi, te cijene će pasti. Vjerujem da će biti niže nego čak i prije - kazao je Tramp.

Na pitanje da li vidi Rezu Pahlavija, prognanog sina poslednjeg iranskog šaha, kao moguću opciju za vođenje Irana u budućnosti, Tramp je rekao da Pahlavi deluje kao fin momak ali da, iako ga "neki ljudi vole", vkeruje da bi najbolji mogući scenario bio da "neko ko je već tamo" preuzme vlast.

Tramp je upozorio Irance da ne izlaze na ulice dok traje bombardovanje.

Prema njegovim rokečima, iranska zajednica u SAD je zadovoljna američkom operacijom protiv Irana, koja je počela u subotu.

- Toliko ljudi je reklo hvala, hvala, hvala. Vidite to na ulicama Los Anđelesa. Činjenica je da su ljudi zadovoljni onim što smo uradili - kazao je Tramp, povodom proslava koje su se poslednjih dana odvijale na ulicama Los Anđelesa, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Irana.