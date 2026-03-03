Logo
Large banner

Tramp: Cijene nafte će pasti kada se završi rat

Izvor:

Tanjug

03.03.2026

20:36

Komentari:

0
Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će nakon rasta, cijene nafte pasti kada se završi rat u Iranu, kao i da bi neko ko živi u Iranu vjerovatno bio pogodniji kandidat za preuzimanje zemlje od sina bivšeg iranskog šaha u egzilu, Reze Pahlavija, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Ovalnoj sobi rekao da će vjerovatno, zbog napada SAD i Izraela na Iran, cijene nafte biti "visoke neko vrijeme", ali da će pasti kada se sve završi, i da će čak biti niže nego prije, prenosi Bi-Bi-Si.

- Dakle, ako budemo imali malo više cijene nafte neko vrijeme, čim se ovo završi, te cijene će pasti. Vjerujem da će biti niže nego čak i prije - kazao je Tramp.

Na pitanje da li vidi Rezu Pahlavija, prognanog sina poslednjeg iranskog šaha, kao moguću opciju za vođenje Irana u budućnosti, Tramp je rekao da Pahlavi deluje kao fin momak ali da, iako ga "neki ljudi vole", vkeruje da bi najbolji mogući scenario bio da "neko ko je već tamo" preuzme vlast.

Tramp je upozorio Irance da ne izlaze na ulice dok traje bombardovanje.

Prema njegovim rokečima, iranska zajednica u SAD je zadovoljna američkom operacijom protiv Irana, koja je počela u subotu.

- Toliko ljudi je reklo hvala, hvala, hvala. Vidite to na ulicama Los Anđelesa. Činjenica je da su ljudi zadovoljni onim što smo uradili - kazao je Tramp, povodom proslava koje su se poslednjih dana odvijale na ulicama Los Anđelesa, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Irana.

Podijeli:

Tag :

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином

Republika Srpska

Odličan i konstruktivan sastanak u Bijeloj kući: Cvijanović razgovarala sa Mekloflinom

48 min

0
Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von objavila sliku povrijeđene noge

1 h

0
Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

Svijet

Zatvorena Ambasada SAD-a u Bejrutu

1 h

0
"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

Republika Srpska

"Objave PSS i Stanivukovića čista manipulacija": Kličković ostaje uz Đokića

1 h

1

Više iz rubrike

Затворена Амбасада САД-а у Бејруту

Svijet

Zatvorena Ambasada SAD-a u Bejrutu

1 h

0
Кога Американци виде као новог лидера Ирана? Трамп "угасио" Пахлавија

Svijet

Koga Amerikanci vide kao novog lidera Irana? Tramp "ugasio" Pahlavija

1 h

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Svijet

Spremaju osvetu Iranu: UAE planira napad bez presedana

2 h

0
Иран Техеран напад

Svijet

Teheran sprovodi Hamneijev plan: Evo šta to znači na terenu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

10

Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

21

03

Ovo je novo američkog oružje! Upravo je prvi put upotrebljeno protiv Irana

21

01

Selak za ATV: Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne

20

46

Makron naredio: Nosač aviona "Šarl de Gol" ide u Sredozemno more

20

36

Tramp: Cijene nafte će pasti kada se završi rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner