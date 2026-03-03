Odličan i konstruktivan sastanak u Bijeloj kući: Cvijanović razgovarala sa Mekloflinom

Autor:ATV
Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović sastala se danas u Bijeloj kući sa Čarlsom Mekloflinom, specijalnim pomoćnikom predsjednika Donalda Trampa i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Savjetu za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država.
"Odličan i konstruktivan sastanak u Bijeloj kući sa specijalnim pomoćnikom predsjednika Trampa i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Savjetu za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država Čarlsom Mekloflinom, istakla je Željka Cvijanović.
"Tokom sastanka sam upoznala sagovornika o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u BiH i regionu", naglasila je Cvijanovićeva.
Kaže da je izrazila zadovoljstvo opredijeljenošću administracije predsjednika Trampa ka intenzivnijem razvoju ekonomskih veza, kao i doprinosom koji je pružila stabilizaciji političkih i bezbjednosnih prilika u BiH.
" Istakla sam da visoko cijenimo izbalansiran pristup SAD prema oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda u BiH, te izrazila punu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, kao i ustavne strukture u BiH", naglasila je Cvijanovićeva.
