Odličan i konstruktivan sastanak u Bijeloj kući: Cvijanović razgovarala sa Mekloflinom

Autor:

ATV

03.03.2026

20:24

Komentari:

0
Foto: X

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović sastala se danas u Bijeloj kući sa Čarlsom Mekloflinom, specijalnim pomoćnikom predsjednika Donalda Trampa i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Savjetu za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država.

"Odličan i konstruktivan sastanak u Bijeloj kući sa specijalnim pomoćnikom predsjednika Trampa i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Savjetu za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država Čarlsom Mekloflinom, istakla je Željka Cvijanović.

"Tokom sastanka sam upoznala sagovornika o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u BiH i regionu", naglasila je Cvijanovićeva.

Kaže da je izrazila zadovoljstvo opredijeljenošću administracije predsjednika Trampa ka intenzivnijem razvoju ekonomskih veza, kao i doprinosom koji je pružila stabilizaciji političkih i bezbjednosnih prilika u BiH.

" Istakla sam da visoko cijenimo izbalansiran pristup SAD prema oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda u BiH, te izrazila punu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, kao i ustavne strukture u BiH", naglasila je Cvijanovićeva.

